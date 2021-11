Porin myönteinen kehitys tärkeää perussuomalaisille

Tapio Furuholm syytteli perussuomalaisia valheen ja ristiriitaisuuden kauppaamisesta (SK 3.11). Melko sekavasta kirjoituksesta ei käynyt ilmi selviä perusteluja.

Keväällä kunnallisvaalien aikaan kuului Ahlaisten kylänraitin suunnalta huhuja, että Furuholmin motivaatio lähteä vaaleihin olisi perussuomalaisten vastustaminen.

Ehkä se sitten on ollut kirjoituksen motivaattori?

Mikäli hän kirjoituksellaan tarkoitti, että perussuomalaiset ovat kyenneet ajamaan palloiluhallin kaikkien muiden puolueiden tavoitteeksi, voisi sen tosin nähdä jopa kehuna taitavuudesta. Palloiluhallia on kuitenkin jo pitkään valmisteltu laajassa poliittisessa yhteisymmärryksessä, ja asiaa on käsitelty kaupunginhallituksen lisäksi muun muassa lautakunnissa.

On erikoista, että yhtä poliittista puoluetta sitten näin lähdetään moittimaan hallin katsomorakenteesta. Kouluja sekä päiväkoteja Pori on rakentanut runsaasti viime vuosina, ja tälläkin hetkellä keskeneräisiä hankkeita on kymmenien miljoonien edestä.

Toisin kuin kirjoituksessa oletetaan, verotuksen keinoin saatavat tulot voivat kasvaa, vaikka itse veroprosenttia ei nosteta. Kunnassa tähän vaikuttaa erityisesti yritysten ja työpaikkojen sijoittuminen ja työllisyyden kehittyminen sekä asukaskehitys.

Kaupunginhallitus, jonka jäsenenä Furuholm itsekin on, hyväksyi osaltaan yksimielisesti veroprosenttien ennallaan pitämisen vuoden 2022 talousarvioon. Porissa veroja on nostettu viime vaalikaudella kahteen otteeseen. Mikäli kuitenkin on halua nostaa vaikkapa kiinteistöveroja, valtuutettuna hän ehtii vielä tehdä asiasta esityksen valtuuston talousarviokokouksessa.

Pelastustoimen osalta pidämme tavoitteena, että tekeviä käsiä ja toimivia yksiköitä on riittävästi ja laajasti.

Vastustamme puolestaan sitä, että keskitettyjen organisaatioiden hallinnot paisuvat. Lopulta organisaation ylätasoilla väliportaiden yläpuolella ei enää välttämättä tiedosteta, mitä suorittavalla kenttätasolla todellisuudessa tapahtuu.

Tämä koskee muutakin toimintaa kuin vain pelastustoimea.

Arto Nurmi

kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja (ps.)

Ismo Läntinen

kaupunginhallituksen jäsen, Porin perussuomalaisten puheenjohtaja

Petri Huru

kaupunginvaltuuston 2 varapuheenjohtaja, kansanedustaja (ps.)