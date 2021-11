Kuntatalous on tiukoilla – Pelastuslaitosta ei voi jättää tarkastelun ulkopuolelle

Satakunnan Kansassa uutisoitiin 28.10. ja 1.11. pelastuslaitoksen toimintaan kaavailtavista säästösuunnitelmista. Aihetta käsiteltiin sittemmin myös mielipidepalstalla, jossa palomestari Tero Järvelä kirjoitti 2.11. otsikolla ”Leikkiikö pelastusjohtaja tulella?”

Kyse ei ole leikistä, vaan vakavasta virkavastuulla tehtävästä analyysistä ja ratkaisuvaihtoehtojen tunnistamistyöstä, jolla halutaan varmistaa se, että Satakunnan pelastuslaitos on toimintakykyinen, ja turvallisuusvaikutuksiltaan sekä kustannustehokkuudeltaan laadukas organisaatio nyt ja tulevaisuudessa.

Selvitystyö käynnistyi kuntajohtajien vaatimuksesta. Taustalla on pitkään jatkunut kuntien haastava taloustilanne.

Hetkelliset valtion koronatuet eivät poista sitä tosiasiaa, että niin kunnat kuin tulevat hyvinvointialueetkin elävät jatkuvaa resurssiniukkuuden aikaa. Yt-neuvotteluja on kunnissa käyty, sivistys- ja varhaiskasvatuspalvelut ovat säästökuurilla, sote-kokonaisuuden kustannuskasvu on saatava hallintaan, infrainvestointeja arvioidaan tiukoilla kriteereillä.

Pelastuslaitos ei kokonaisuutena ole voinut jäädä tämän tarkastelun ulkopuolelle, eikä pelastuslaitoksen sisällä mikään yksikkö tai toimintakokonaisuus voi jäädä tämän tarkastelun ulkopuolelle.

Selvää on, että sopimuspalokuntien rooli ja merkitys nähdään tärkeänä. Samoin on selvää se, että pelastuslaitoksen kaikkia resursseja on kyettävä jatkuvasti, toimintaympäristön ja riskikeskittymien muuttuessa, optimoimaan ja suuntaamaan tarvelähtöisesti.

Toimintaympäristön haasteisiin reagoiminen onnistuu, kun realiteetit hyväksytään ja avoimella kommunikaatiolla tunnistetaan ratkaisumallit ja yhteiset tavoitteet.

Kimmo Puolitaival

kuntajohtajatyöryhmän jäsen

Merikarvia