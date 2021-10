Tähtäimessä Suomen upein kissaeläin

Luonnonvarakeskuksen mukaan yli vuoden vanhoja ilveksiä on Suomessa tällä hetkellä noin 2 155–2 280. Poikkeuslupia ilveksen metsästämiseen haettiin riistakeskukselta tänä vuonna lähes 800. Lupia myönnettiin lopulta 320.

Ilves on rauhoitettu eläin, mutta sitä saa metsästää poikkeusluvalla, jos metsästys on kannanhoidollista. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on kannan tason vakiinnuttaminen ja ilveksen ihmisarkuuden ylläpitäminen.

Ilveksiä on metsästetty ennenkin ja melko suuria määriä suhteessa kantaan. Tämän vuoden poikkeusluvat eivät siten olleet kovin ainutlaatuisia, mutta jokin asiassa alkoi hiertää.

Miksi suhteellisen vaaraton kissaeläin saa metsästäjät hakemaan yli 800 poikkeuslupaa, vaikka ilveksen aiheuttamat tuhot ovat olleet hyvin satunnaisia ja kohdistuneet vain satunnaisesti kotieläimiin?

Ja mikä tekee kotieläimistä niin arvokkaita, että niitä suojellakseen ihminen on valmis tappamaan luonnosta massiivisen määrän ilveksiä luottaen siihen, että tuolla määrällä ilveksen ihmisarkuus pysyy korkealla tasolla?

Ilveksen kohdalla kannanhoidollinen metsästys ja erityisesti ihmisarkuuden ylläpitäminen ovat ärsyttäviä tekosyitä, joilla voidaan turvata tietty poikkeuslupakiintiö. Erittäin mielenkiintoiseksi asian tekee se, että luvat myöntää taho, joka toimii myös metsästäjien edunvalvojana.

Riistakeskuksessa ilveksen poikkeusluvat on tehty julkisena hallintotehtävänä eli virkamies on päättänyt, paljonko lupia myönnetään. Harva edes kyseenalaistaa poikkeuslupien määrän.

Suomen luonnonsuojeluliitto koitti tingata lupien määrän 200:aan, mutta eipä heitäkään kuunneltu (eipä kyllä liittoa tainnut ihan hirveästi asia kiinnostaa, sillä tavuakaan ilveksistä ei löytynyt liiton nettisivuilta), ja miksi olisi, jos poikkeuslupia myöntävässä tahossa toimii samoja tai samanhenkisiä henkilöitä, jotka myös osallistuvat metsästykseen. Tämä kuulostaa varsinkin ilveksen kohdalla hyvin mielivaltaiselta toiminnalta, sillä poronhoitoalueiden eteläpuolella ilveskantoja olisi mahdollisuus jopa kasvattaa.

Jotkut virkamiehet (ja tarkoitan miehiä) ovat vain päättäneet, että vajaa 2 000 ilvestä saa riittää ja sillä selvä.

En tiedä onko ilveksillä jokin salainen oma kommunikointiverkosto, sillä miten Kainuussa oleva ilves osaa ylläpitää ihmisarkuuttaan, jos samalla perusteella Satakunnassa tapetaan lajitoveri. Ei kai niillä mitään omaa somekanavaa ole, jossa ilvekset yhteisesti päättävät ylläpitää ihmisarkuutta, kun lajitovereista osa on räiskitty kuoliaaksi eri puolella Suomea.

Kaatolupien perustelut ovat kaikilta osin mielivaltaisia, eivätkä perustu todelliseen uhkaan. Niillä vain oikeutetaan metsästäjien tarpeet saada tähtäimeen mahdollisimman haastavia saaliita. Tällainen ylimielinen suhtautuminen luontoa ja siellä eläviä petoja kohtaan on kerrassaan sietämätöntä.

Vuonna 2016 tehdyn kulutustutkimuksen mukaan joka kolmannessa kotitaloudessa oli tuolloin lemmikki, joista koiria oli noin 700 000 ja kissoja noin 590 000 yksilöä. Ilveksiä on Suomessa tällä hetkellä noin 2 155–2 280 eli noin 0,31 prosenttia koirien lukumäärästä ja 0,37 prosenttia kissojen lukumäärästä.

Onko näin pieni kanta todellakin niin vaarallinen, että sen kannanhoidolliseen metsästykseen voidaan myöntää 320 lupaa? Ja vieläpä alueille, jossa ilveksen haitallisuudesta ei ole mitään todellista näyttöä.

Omassa mielessä tämä haiskahtaa enemmän trofeemetsästykseltä, jonka oikeutusta olisi syytä tarkastella paljon kriittisemmin.

Jaakko Jäntti

Porin kaupunginvaltuutettu (vas.)