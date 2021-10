Jopa vaali-innokkaat politologit purevat hammasta, kun keskustelu kääntyy aluevaaleihin.

Vaalit lähestyvät, mutta miksi niiden pitäisi kiinnostaa?

Aluehallinto tuntuu tulleen pyytämättä, ja aluevaalit ilmestyivät ajankohtaan, jota kukaan ei toivo — tammikuun loppupuolelle. Ehdokkaita odottaa epäkiitollinen joululahja, kun vaalilautakunnat julkistavat ehdokasasettelun ja -numerot juuri ennen jouluaattoa.

Ajankohta ja sote terminä tuntuvat nihkeille. Jopa vaali-innokkaat politologit purevat hammasta, kun keskustelu kääntyy aluevaaleihin. Aion kuitenkin vastata haasteeseen — kertoa, miksi minä 21-vuotiaana nuorena aion äänestää aluevaaleissa ja miksi sinunkin kannattaisi.

Olen kuullut uudistuksen muuttavan terveyspalveluita: ”vaaleissa kannattaa äänestää, sillä ei koskaan tiedä, jos vaikka jalka murtuu ja pitäisi päästä lääkäriin. Tai mitä jos sairastut ja tarvitset hoitoa?”

Kyllä, minäkin haluan olla terve ja päästä nopeasti hoitoon, mitäpä sitä kiistämään. Mutta voidaan kysyä, eikö tapaturmavakuutuksella voi jo edistää nopeaa hoitoon pääsyä yksityiselle?

Miksi juuri tämän soten pitäisi kiinnostaa ja marssittaa uurnalle, kun työterveys ja YTHS:kin tarjoavat monille osan tarvittavista terveyspalveluista? Eikö arjen valinnat ole merkityksellisempiä?

Oikeastaan juuri siksi sun pitäisi äänestää. Uudistus vie kunnilta soten omaksi himmelikseen ja arjessa tulee olemaan merkityksellistä, kuinka yhteistyö toimijoiden välillä sujuu.

Jokainen meistä toivoo, että arki olisi mahdollisimman sutjakasta: että tieto kulkisi helposti toimijoiden välillä ja niin pieniin kuin suurempiinkin ongelmiin löydettäisiin toimivia ratkaisuja yhdessä.

Ensimmäisissä vaaleissa tullaan ratkomaan, rakennetaanko yksiköiden välille rajapintoja vai yhdyspintoja, keitä otetaan mukaan ja onko toiminnassa päällekkäisyyksiä. Tuodaanko julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat yhteen hyvinvointitalkoisiin vai pyrkivätkö ne ratkomaan ongelmia yksin poteroissaan?

Kuinka moniammatillinen yhteistyö kuntiin ja sivistystoimijoihin pidetään yllä? Tulevalla valtuustokaudella tullaan määrittelemään soten ja alueiden toimintakulttuuri päivittäisestä työstä aina isoihin suuntaviivoihin asti.

Usein kuitenkin niillä pienillä ja helposti unohdettavilla asioilla on yksilölle eniten merkitystä: osallistuin kokoomuksen yhdistyspäiville ja keskusteluissa nousi esiin, miten vähän on puhuttu ensimmäisestä osasta, sosiaalipuolesta.

Miten tärkeää työtä sosiaalipalveluissa tehdään hyvinvoinnin puolesta –huostaanotettuna ja pitkäaikaisena lastensuojelun asiakkaana en voi kiistää.

Sote-palveluiden pitää olla saatavilla, toimia yhden luukun periaatteella ja toimijoiden puhaltaa yhteen hiileen – yhteistyön synergia on hyödynnettävä. Tällä hallinnon tasolla on vain yksi tavoite, ja se on ihmisten hyvinvointi.

Ei kovin pieni kokonaisuus.

Viisas ystäväni sanoi:

"Päivästä, jona synnyt, siihen päivään jona kuolet, sinulla on vain yksi ihminen, itsesi. Pidä itsestäsi huolta."

Se on viimeinen ja tärkein syy äänestää näissä vaaleissa.

Eli äänestä sinäkin, ihan jo itsesi vuoksi.

Mea Vähä-Jaakkola

Satakunnan Kokoomusnuorten vt. puheenjohtaja

politiikan tutkimuksen opiskelija