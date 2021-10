Mihin Suomi tarvitsee 10 miljardin hävittäjät?

Suomi päätti jo vuonna 2017 hankkia uudet hävittäjät korvaamaan elinkaarensa loppuun tulevat hornetit. Hävittäjien hankinnan ylärajaksi määriteltiin 10 miljardia euroa, jolla on tarkoitus saada 64 uutta hävittäjää. Lopullinen päätös hävittäjistä on tarkoitus tehdä vuoden loppuun mennessä.

Viisi erilaista hävittäjää on tarjolla, mutta todennäköisenä vaihtoehtona pidetään amerikkalaista F-35 hävittäjää. Hävittäjien koko elinkaaren hinnaksi on Suomessa laskettu 22 miljardia euroa ja vuosittaisiksi käyttökustannuksiksi 250 miljoonaa euroa, joka on tarkoitus ottaa puolustusvoimien vuosittaisesta budjetista.

Tuntuu siltä, että Suomessa hävittäjien elinkaarikustannukset ja samalla vuosittaiset käyttökustannukset on laskettu alakanttiin ainakin, jos vertaillaan Norjassa käytettyjä arvioita.

Norja on hankkimassa 52 kappaletta F-35 hävittäjää, ja elinkaarikustannuksiksi arvioitu 43 miljardia euroa. Tämä merkitsee sitä, että 64 hävittäjän vuotuiset käyttökustannukset nousevat noin 500 miljoonaan, joka pitäisi ottaa puolustusvoimien budjetista.

Hävittäjät ostetaan velaksi. On mielenkiintoista todeta, että erityisesti kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on kauhistellut lisääntyvää valtion velkaa. Sanallakaan Orpo ei ole kuitenkaan maininnut hävittäjistä aiheutuvaa velkaa.

Tärkeä kysymys on myös se, mihin Suomi tarvitsee hävittäjiä, jotka on tarkoitettu hyökkäykseen. Maan puolustamisen kannalta parempia olisivat ilmatorjuntaohjukset. Tehokas ja halvin tapa puolustaa maatamme.

Kun Suomi ostaa hyökkäykseen soveltuvia hävittäjiä, pitää kysyä, minne Suomi aikoo hyökätä?

Mikko Elo

valtiopäiväneuvos

Pori