Tämän päivän kymmenen käskyä

Kirjoittaja suomensi otteita paavi Franciscuksen puheesta. Arkistokuva on vuodelta 2018 paavin Baltian-kierrokselta Vilnasta.

Alkuperäisten kymmenen käskyn jäätyä hieman ajasta jälkeen ja vähemmälle käytölle, tässä on niiden ohella noudatettavaksi päivitetty versio laaja-alaiseksi yhteiskunnalliseksi elämänohjeeksi:

1. Suurten lääkevalmistajien on luovutettava rokotepatenttinsa yleiseen käyttöön, jotta kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus rokotteisiin.

2. Finanssiryhmien ja kansainvälisten luottolaitosten on sallittava köyhien maiden huolehtia kansalaisten perustarpeista ja annettava anteeksi velat, jotka vaarantavat kansalaisten hyvinvoinnin.

3. Alkutuotannon suurten teollisten kaivos-, öljy-, puu-, kiinteistö- ja maatalous-yritysten on lopetettava metsien, kosteikkojen ja vuorten tuhoaminen, jokien ja merien saastuttaminen sekä ruoan ja ihmisten myrkyttäminen.

4. Suurten elintarvikeyritysten on luovuttava monopolistisista pyrkimyksistään, jotka aiheuttavat hintojen nousua ja vievät leivän nälkäisiltä.

5. Aseiden valmistajien ja niiden kauppiaiden on lopetettava toimintansa kokonaan, koska he edistävät toimillaan väkivaltaa, sotaa ja hirvittäviä geopoliittisia seikkailuja, joista on seurauksena pakolaisaaltoja ja miljoonien ihmisten kuolema.

6. Teknologiajättien on lopetettava inhimillisen heikkouden hyväksi käyttäminen voiton tavoittelun vuoksi ja lakattava suhtautumasta välinpitämättömästi vihapuheeseen, hyväksikäyttöön, valeuutisiin, salaliittoteorioihin ja poliittiseen manipulaatioon.

7. Mediajättiläisten tulee edistää opetusmateriaalin levittämistä ja opetusta internetin välityksin niin, että köyhien maiden lasten opetus voitaisiin järjestää myös korona-rajoitusten aikana.

8. Median pitää luopua totuuden jälkeisestä logiikasta, disinformaatiosta, herjaamisesta, panettelusta ja epäterveestä loanheitosta ja edistettävä humaania veljeyttä.

9. Voimakkaimmat valtiot lopettakoon voiman käytön, saarrot ja rankaisutoimet muita maita vastaan. Ehdoton ei uuskolonialismille. Ristiriidat on ratkaistava YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen avulla.

10. Hallitusten ja poliitikkojen tulee kuunnella kansaa eikä vain talouseliittiä. Yksikään uskonnollinen johtaja ei saa käyttää Jumalan nimeä yllyttääkseen sotaan tai vallankaappaukseen.

Nämä ajatukset eivät ole Ranskan sosialistien, eivätkä Saksan vihreiden pamfletista. Teksti on osa videopuhetta, jonka paavi Franciscus piti 16. lokakuuta 2021 Vatikaanin erään järjestön kokousväelle.

Teksti löytyy Vatikaanin virallisilta sivuilta. Käännös on minun. Alkulause ja otsake samoin, eikä niihin ole pyydetty lupaa paavilta. Hän olisi ne kieltänyt.

Valtamedian lukemattomilla kanavilla ja lehdistössä on puheen jälkeen vallinnut jäätävä hiljaisuus. Ei ole ollut kommenttia uutisissa, eikä edes heikkoa huokausta hartauspalstoilla.

Luulisi asian kiinnostavan, sillä puheessa oli selkokieliset yhteiskunnalliset toimintaohjeet yli miljardille katolilaiselle kirkon ykköspomolta, joka kirkon opin mukaan on erehtymätön.

Mikähän on luterilaisen kirkon johdon tai kirkkokansan vastaus?

Erik Sallinen

varatuomari

Nakkila