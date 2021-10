Lapset ovat yhteiskunnan hyvinvoinnin peili

Arvoisat päättäjät sekä kuntalaiset. Miten teidän mielestänne meidän kaupunkimme lapsilla menee? Entäpä nuorilla? Vanhuksista puhumattakaan. Miten lapsilla ja nuorilla menee valtakunnallisesti?

Viime aikoina on uutisoitu, kuinka koko varhaiskasvatus-ala sakkaa ja pahasti. Silja Paavolan mielipidekirjoituksesta (SK 25.10.) käy hyvin ilmi, miten se näkyy meillä. Henkilöstöpula on mahdoton ja sijaisjärjestelyitä vaikea tehdä. Erityistuen tarpeen lapset vaativat paljon, ja nykyisellä kasvattajamäärällä ei laadukas varhaiskasvatus toteudu.

Varhaiskasvatuslakiuudistuksen myötä ala on ajautunut ahdinkoon, sen vaikutukset lapsissa alkavat näkyä, ellei jo näy. Lastenoikeudet eivät toteudu, jos emme voi taata turvallista kasvuympäristöä.

Toteutuuko Porin kaupungin hyvinvointisuunnitelma lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi? Kuinka lapset ja nuoret saavat koulussa apua sekä tukea kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen?

Koulupsykologille on pitkät jonot ja koulunkäynninohjaajia ei ole riittävästi, vaikka juuri nyt heitä tarvittaisiin apuun auttamaan etäopetusajan jättämiä oppimisvajeita. Kuinka helposti Porissa saa apua lapselle tai nuorelle neuropsykiatrisissa haasteissa?

Entäpä nuorison hyvinvointi ja koko tämän pandemia-ajan vaikutukset heissä?

Paljon on jo tehty tutkimuksia, kouluterveyskyselyitä ynnä muita. Ei vaikuta kovin hyvältä. Huolestuttaa kovasti, ainakin minua.

TAYSin julkaiseman artikkelin (10.2.2020) mukaan yhä useammalla nuorella havaitaan masennusta ja ahdistuneisuutta. Joka neljännellä nuorella mielenterveyden häiriöitä.

Tämä vuoden takainen artikkeli ei varmasti edes kuvaa, kuinka paljon alemmas tilanne on vajonnut jo. Tämä on hätähuuto yhteiskunnalle, on muutosten aika.

Onko todella niin, että tehokkuus vie voiton hyvinvoinnilta? Tavoittelemmeko puhtaasti vain kaikessa tehokkuutta, säästöjä ja parempaa tulosta? Millä toimilla voimme saavuttaa hyvinvointia ja vakaampaa elämää näille, joiden tulevaisuus on meidän käsissämme?

Päätökset, jotka tukevat hyvinvointia ovat sijoitus tulevaisuuteen.

Mitä tulee perheiden hyvinvoinnin ja väestönkasvun edistämisestä, jos yhteiskunnan viesti on lakkautuksia ja leikkauksia kaikesta siitä, jolla on suora yhteys lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Haastan jokaisen miettimään, mikä on se suunta, johon haluamme kaupunkiamme viedä. Olemmeko se kaupunki, joka näkee tulevaisuuden valoisana? Voimmeko jo alkaa tukea lapsia ja nuoria sekä suunnata rahaa ja aikaa heidän tulevaisuuteensa?

Heidi Sakari

Porin kaupunginvaltuutettu (ps.)

Kahden pienen lapsen äiti sekä lähihoitaja