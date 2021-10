Asunnottomien yötä vietettiin 17.10.2021. Tuona päivänä päähäni pälkähti kuningasidea! Niinhän se on, että kaikilla niillä, joilla on asunto jossa voi asua ja aikaansa viettää, on syytä olla tyytyväisiä.

Viettäkäämme siis asunnollisten päivää tänään 24.10.2021, sekä myös tulevina vuosina. Mottoni: huomenna kaikki on paremmin.

Itse olen muuten aina asunut kotona, en koskaan esimerkiksi kämpässä. Kotiin on aina ollut kiva palata. Kunpa kaikilla olisi koti. Koti, jossa voisi tyytyväisenä elää ja olla.

Viettäkäämme siis asunnollisten päivää me, joilla on asunto 24 tuntia vuorokaudessa. Se on täyden kympin juttu! Ei sitä silti ole suurena tapahtumana syytä juhlia, vaan yksin tai pienellä porukalla, omassa kodissa.

Ehdotankin, että kaikki asunnolliset 24. lokakuuta juhlistavat asunnollisuuttaan ja ajatuksissaan tuolloin muistavat asunnottomia. Olisiko sopiva hetki yhteisille ajatuksille kello 13.07?

Luku 13 on epäonnen luku, sillä eikö asunnottomuus olekin epäonnea. Lukua 7 puolestaan pidetään onnenlukuna. Se kuvastaa asunnollisten syytä tyytyväisyyteen. Nolla kuvaa putkea, matkaa. Yhdessä luvut, tuolla tavalla 13.07 kuvaavat sitä, että asunnottomallakin tulevaisuudessa on asunto.

Siihen yhdessä pyrkikäämme!

Juhani Vehmaskangas

Pori