Sotahistoriallisen Seuran Porin ryhmän tapaamisissa 30 vuotta sitten Aarre Jylhänmaa oli ottanut tehtäväkseen äänittää satakuntalaisten sotaveteraanien kertomuksia heidän sodan aikaisista kokemuksistaan. Samaan aikaan hän muisteli kotonaan Saksan vuosien kokemuksia monen nauhakasetin verran.

Nämä muistelmat liitettiin muiden veteraanien kertomusten joukkoon, jotka luovutettiin vuonna 2017 osittain digitoituina Satakunnan museoon. Materiaalia museoon toimitettaessa vahvistettiin allekirjoituksella sopimus, että sitä ei saa luovuttaa kenellekään eikä julkaista missään. Siihen voivat sotahistoriasta kiinnostuneet tutkijat tutustua vain museossa.

Museon kanssa on jo selvitelty, miten Olavi Lempinen on voinut päästä käsiksi nimenomaan näihin Aarre Jylhänmaan muistelmiin. Museon taholta on pahoiteltu, että tällainen kirja, joka nyt tuotiin näyttävästi esille Satakunnan Kansan sivuilla (18.10.), on kirjoitettu. Pahoittelut on otettu vastaan.

On kuitenkin pakko esittää kysymys, keneltä Olavi Lempinen on kirjaan käyttämänsä materiaalin saanut? Hän tiesi, että tällaista materiaalia oli Satakunnan museossa, hän oli sitä sieltä tiedustellutkin? Mistä hän sen tiesi? Missään muualla tätä materiaalia ei pitänyt olla. Mutta yhtäkkiä hän saikin materiaalin kuuleman mukaan joiltakin henkilöiltä, joista kukaan ei tiedä, keitä he olivat.

Miten on mahdollista, että Olavi Lempinen kirjoitti kirjan Aarre Jylhänmaan muisteluiden pohjalta, ilman että lähiomaisille tiedotettiin mitään tällaisesta hankkeesta? Ne kolme perheessä ollutta tytärtä ovat edelleenkin olemassa. Aarre Jylhänmaan omaiset saivat tietää kirjasta sattumalta, kun eräs ystävä katseli netissä Bazar kustantamon syksyn uutuuskirjoja.

Tapahtumista on kahdeksankymmentä vuotta. Tämän pakkomielteisen syyllisten esiin kaivamisen ja oikeiden vastausten etsimisen voisi jo lopettaa.

Irmeli Jylhänmaa

Pori