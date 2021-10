Satakunnan Kansassa tiistaina 19. lokakuuta kansanedustaja Matias Marttinen vaati lisää junavuoroja muun muassa Pori–Tampere-välille. Henkilöliikenteen olisi palveltava nykyistä paremmin kansalaisten liikkumista.

Miksi juna? Miksi linja-auto ei käy? Miksi se kuljetusmuoto, joka haavoittuu pienestäkin kaatuneesta puusta radalle tai vaikkapa ajolangan katkeamisesta. Mitä silloin tapahtuu: no linja-auto tulee hätiin ja pelastaa!

Jos linja-autoliikenne saisi edes murto-osan tuosta tukipotista, jota lapioidaan raideliikenteeseen, olisi bussiyrittäjillä huippukalusto ja liikenneverkko vertaansa vailla. Matka-ajat ovat kilpailukykyisiä jo nykyiselläkin infralla.

En ymmärrä, miksi nykyisessä taloustilanteessa vielä yritetään syytää rahaa tuonne rataverkon puolelle, varsinkaan sellaisille väleille, joissa kaupunkien asukastiheys ei sitä edellytä. Toki juna on hyvä vaihtoehto silloin, kun asiakkaita on, mutta esimerkiksi Pori–Tampere ei sellainen ole.

Onko sitten linja-auto vihreä, kyllä on. Jos auto on suhteellisen täysi, on kuljetusmuoto erittäin kilpailukykyinen myös vihreässä ajattelussa. Eritoten jos liikennöitsijät saisivat tukirahaa muun muassa kalustohankintaan ja voisivat uudistaa kalustoaan.

Lopuksi haluan vielä mainita seikan, johon juna ei pysty. Auto voi aina kiertää ongelmakohdan ja jatkaa matkaa, juna tarvitsee aina ulkopuolista apua.

Jukka Antila

Pori