Kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden hallitukset ja isännöitsijät vastaavat ja huolehtivat valtavasta omaisuudesta. Omaisuuden arvo voi suurissa ja arvokkaissa yhtiöissä olla kymmeniä miljoonia euroja.

On sanottu, että hallituksen tärkein tehtävä on valita yhtiölle ammattitaitoinen ja yhteistyökykyinen isännöitsijä. Hallituksen pitää voida luottaa isännöitsijään, ja samanaikaisesti isännöitsijän pitää voida luottaa hallitukseen ja saada siltä toimintaansa riittävä tuki. Hallitus ja isännöitsijä ovat samalla puolella eli omistajien asialla.

Vertaan tätä yhteistyötä ja luottamusvaadetta virkavuosiini. Se tiedetään, että kunnallishallinnossa pitää kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan välillä olla täydellinen luottamus. Ellei ole, asiat eivät toimi. Sama pätee kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden johtoon. Omakohtaiset kokemukseni ovat pääsääntöisesti myönteiset, mutta näin ei ole aina.

Hallitusten ja isännöitsijän yhteisvastuulla on yhtiön omaisuuden hoito, huolto ja arvon säilyttäminen. Yhtiön johdolla tulee olla riittävästi ymmärrystä tekniikasta, taloudesta ja lainsäädännöstä. Kaikkea ei tarvitse osata itse. Kun on riittävät perustiedot, on ymmärrystä puuttua asioihin ja hankkia yhtiölle tarvittava osaaminen asiantuntijoilta.

Yksi asia, johon ei mielestäni kiinnitetä yhtiöissä riittävästi huomiota, on yhtiön maine. Jos taloyhtiötä pidetään riitaisena, teknisesti tai taloudellisesti huonosti hoidettuna, on yhtiön markkinatilanne sekä myytäessä että vuokrattaessa heikko. Kun taas yhtiöllä on yleisesti hyvä maine, se on haluttu kohde niin myyjälle, ostajalle, kuin vuokraajalle ja vuokralaiselle.

Jukka Moilanen

kiinteistö- ja asuntoyhtiöiden puheenjohtajuuksia Porissa, Nakkilassa, Harjavallassa sekä hallituspaikkoja Ulvilassa ja Vantaalla

kaupunginjohtaja emeritus

Ulvila