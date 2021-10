Kanahaukka on menestyjä, ihmisen apuja se ei tarvitse

Tuleekohan maailma valmiiksi, kun aina me ihmiset haluamme jotakin rakentaa?

Joku haluaa auttaa kanahaukkaa, jotta haukka välttyisi rakentamisen vaivalta ja pesän hakija hakemisen vaivalta. Harmi, että ymmärtämätön "auttaja" tekeekin pahaa.

Kullaalle Levonnokan metsätien tuntumaan on ilmestynyt harvinaisen ruma houkutuspesä kanahaukalle. Aivan tekopesän tuntumassa on vuosikausia ollut uhanalaisen mehiläishaukan pesä. En suostu uskomaan, että rakentaja vihaisi mehiläishaukkaa. Hän on vain tietämätön.

Kai rakentaja ajattelee, että kanahaukkoja pitäisi olla mahdollisimman paljon. Sopisi kysyä mehiläishaukalta ja metsolta, onko tämän päivän metsissä helppo piilotella kanahaukkaa.

Metsien rakenteen muuttuminen on yksi syy mehiläishaukan vähentymiseen. Piilottelu on ollut sen strategiana, mikä ei kovin hyvin onnistu hakatuissa metsissä. Kanahaukka on Suomessa mehiläishaukan merkittävin saalistaja.

Metsänomistajalta ei rakennusmies kysy mitään.

Vaskunnevan taakse Lavian rajamaille syntyi 1990-luvulla kanahaukkareviiri. Sitä seurasin vuosikausia. Viisi luonnonpesää löysin vuosien mittaan. Joitain pesiä haukka käytti useampia vuosia.

Luonnontutkija kun olen, niin lopetin seuraamiset vuonna 2017, kun tähän vanhaan kuusikkoon oli ilmestynyt kanahaukan tekopesä, jossa haukka alkoi pesiä.

Kun finaali oli käsillä, niin päätin siellä vielä kerran käydä. Pesäkuusessa oli niin paljon piikkikenkien jälkiä, että kyllä siellä on rakentajan lisäksi rengastajakin käynyt.

Yhdestä asiasta olen varma. Ei rakentaja eikä rengastaja ole kolkutellut metsänomistajan ovea setelitukku kourassansa: tärvelimme komean kuusenne kanahaukan iloksi ja rengastuksen riemuihin.

Olisi hyvä saada aikaan metsänomistajien, pyynmetsästäjien ja luonnonsuojelijoiden yhteistoimintaa, jotta tämä rakentajien ja joidenkin rengastajien harrastama vandalismi saadaan loppumaan.

Kanahaukka on menestyjä. Ihmisen apuja se ei tarvitse.

Jotta en vaikuttaisi metsästäjien lobbarilta, niin ihmettelen, miten metsoa voi Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa metsästää. Kun silmäilen 30–50 vuotta vanhoja muistiinpanojani, niin on helppo todeta, että metsoja oli silloin merkittävästi enemmän. Kaikkialle ulottuva metsäteiden verkosto on vienyt edellytykset vanhan ajan metsästyskulttuurilta, johon "homenokkakin" kuului.

Jos joku metso on vielä näkemässä kymmenen minuutin välein Raumalle kiitävät tukkirekat, niin sydänhalvaus koituu sen kohtaloksi.

Kalevi Mattila

Ulvila