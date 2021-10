Ajelin viikolla hieman vanhojen aikojen muistoksi ympäri Porin kaupunkia. Iloinen kesäkaupunki viiletessään ja pimetessään ei tuo eloon niitä muistoja, joita monella satakuntalaisella on jazzkonserteista, elävästä kävelykadusta ja kansainvälisestä vilinästä.

Kaiken tämän keskellä mietin kaikkia meitä arjen sankareita, joiden nyt oletetaan taas vääntäytyvän äänestysuurnille äänestämään samoja naamoja vuodesta toiseen. Jos en itse olisi ehdolla, joutuisi motivaatiota kyllä etsimään. Vaalit ovat harvinaisen tylsät, mutta samalla erittäin tärkeät. Miksikö?

Koska vedenjakajia eri puolueiden näkemyksissä tuntuu olevan merkittävästi. Osa haluaa luoda uuden veron, eli maakuntaveron. Tämä saa taas meidät keskituloiset barrikadeille, sillä me maksamme tämän lystin. Onneksi tätä ei ole vielä päätetty.

Toinen iso asia on hoitoon pääseminen. Osa haluaa vain säilyttää rakennuksia, vaikka siellä ei nähtäisi ainuttakaan lääkäriä. On selvää, että avustetut kuljetukset sekä takuu nopeasta hoitoon pääsystä on tärkeämpää. Usein oikealla lääkityksellä voidaan estää kalliit jatkotoimet.

Kolmas on lääkärit ja hoitohenkilökunta. Lääkärit ja hoitajat voivat päättää, missä tekevät töitä. Tällä hetkellä me emme ole Suomen kärjessä kiinnostuksen kohteista. Erikoistuvia lääkäreitä on virkavapaalla, ja yliopistopaikkakunnat saavat tämän massan hoitamaan alueensa ihmisiä. Satakunta tarvitsee vähän kaikkea enemmän ollakseen vetovoimainen.

Alkoi sataa tihkuttamalla. Mietin, että mistä me löydämme kaiken sen tarvittavan järjen ja ymmärryksen hoitamaan palvelut täällä Satakunnassa.

Edes Dallasin tulitaistelu, jolta täpärästi vältyin, ei saanut minua yhtä huolestuneeksi. Kansa nimeää nyt vartijat, ja koko maakunnassa se on yksi miljardi arvokasta yhdessä kokoamaamme hyvää.

Eerik Heijari (kok.)

valtuutettu, aluevaaliehdokas

Eurajoki