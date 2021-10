Sunnuntaina 17. lokakuuta on YK:n kansainvälinen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä.

Suomessa teema on nostettu esiin jo vuodesta 2002 alkaen asunnottomien yönä. Tavoitteena on edistää jokaisen oikeutta asuntoon eli omaan kotiin. Tänä vuonna teemana on “Ulkopuolella – syrjäytynyt vs. syrjäytetty". Tarkoitus on tuoda esiin yhteiskunnan rakenteiden syitä syrjäytymiselle sekä vaatia toimia asunnottomaksi ja asuntomarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen torjumiseksi.

Asunnottomaksi voi periaatteessa joutua kuka tahansa. Yhteiskunnan tukirakenteet, byrokratia ja ihmisten elämäntilanteiden muutokset eivät aina kohtaa. Elämässä voi tapahtua yllättäviä ja hallitsemattomia tilanteita, jolloin oma jaksaminen ja kontrolli eivät riitä.

Asunnottomuudessa ei ole kyse vain pitkäaikaisasunnottomista, yön kodittomista kulkijoista. Ilmiönä asunnottomuus on niin monitahoinen, ettei aina ole itsestään selvää, onko asunnoton olosuhteiltaan syrjäytynyt vai yhteiskunnallisesti syrjäytetty.

Ihmisoikeusvelvoitteitaan toteuttavan yhteiskunnan tunnusmerkkinä on jokaisen yhdenvertainen oikeus ja mahdollisuus asuntoon, toimeentuloon, tukeen ja turvaan. Asunnottomat ja asunnottomuusuhanalaiset ovat moninainen ryhmä, johon kohdistuu systemaattista ulossulkemista.

Eri tavoin syrjäyttävää toimintaa aiheuttavat esimerkiksi palvelujärjestelmien pirstaleisuus ja vain sähköisinä tarjottavat palvelut. Ulossulkemista edistävät myös vahvasti yksinkertaistetut käsitykset asunnottomista, asunnottomuusuhanalaisista tai päihde- ja mielenterveysongelmaisista. Epäasiallinen kohtelu on ulossulkemista, jota varsinkin päihdeongelmaiset usein kokevat.

Asuntoja tarvitsevat ja vapaat asunnot eivät aina kohtaa. Syinä kohtaamattomuuteen ovat esimerkiksi asuntojen sijainti, korkea vuokrataso tai eri tavoin toteutuvat asukasvalinnat. Voivatko puhtaat luottotiedot olla enää asunnon saannin edellytys, kun jo 390 000 suomalaista omaa maksuhäiriömerkinnän?

Asunnottomuusuhanalaisten ryhmä on laventunut ja se edellyttää myös asukasvalintojen uudelleentarkastelua. Mitä kauemmin ihminen on asunnottomana, sitä vaikeampi hänen on päästä takaisin osaksi yhteiskuntaa.

Asunnottomuuden uhka ja pitkäaikaisasunnottomuus koskettavat nykyisin yhä nuorempia. Pitkäaikaisasunnottomina on jopa alle 25-vuotiaita nuoria. Taustalla on esimerkiksi monisukupolvista huono-osaisuutta ja erilaisia syrjäytymiselle altistavia syitä.

Sosiaali- ja terveystoimen kehittämisen on keskeistä asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä. Sosiaalisesti kestävät asunnottomuustyön tavoitteet tähtäävät moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen ja eri ihmisryhmien tasapuoliseen kohtaamiseen. Myös asumisneuvonnan lakisääteistämisellä on tärkeä rooli asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä.

Jokaisella on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Tavoitteenamme on antaa mahdollisuus kaikille heille, jotka eivät siihen yksin kykene.

Kuljetaan siis yhdessä kohti osallisten yhteiskuntaa.

Mari Rautava

projektityöntekijä

Asunnottomuuden puolittaminen Porissa -hanke, Porin kaupunki, aikuissosiaalityö