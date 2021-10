Vaaleilla on väärä nimi, maakuntavaalit olisi oikea ja tutumpi

Alin havaitsemani "tarjous" aluevaalien äänestysprosentiksi on ollut Lapin Kansassa: lappilaisten into voi lässähtää 30 prosenttiin. Kuntia on 21 ja valtuustopaikkoja 59, joista enemmistö päätynee rovaniemeläisille.

Tämä on yleinen uhka-arvio: maakunnan "pääkaupunki" saa aluevaltuustossa enemmistön.

Äänestysinnon ennusteet ovat liikkuneet 40–44 prosentissa. Liki puolet ilmoittaa, ettei ole mitenkään asiasta kiinnostunut.

Vaaleilla on väärä nimi. Maakuntavaalit olisi oikea ja tutumpi. Vain "hyvinvointialuevaalit" olisi vielä naiivimpi.

Karjalaisen (Joensuu) päätoimittaja Pasi Koivumaa ilmoitti (9.10.), että lehti kirjoittaa vain maakuntavaaleista, joista hallituskin vielä vuosi sitten puhui. Poliittinen paketti lehmänkauppoineen johti sitten "hyvinvointialueeseen", jota Kotimaisten kielten tutkimuslaitoskin vieroksuu.

Koivumaa muistutti, että "Pohjois-Karjala on yhtenäinen maakunta" ja että "hyvää ei kannata vaihtaa".

Tammikuun lopun vaaleja ei järjestetä Helsingissä eikä Ahvenanmaalla. Niillä jatkuu vastuu alueensa sote-palveluista sekä pelastustoimesta.

18 maakunnassa noudatetaan maakuntien rajoja. Väkirikas Uusimaa on poikkeus. Se on pilkottu Vantaan ja Keravan alueeksi sekä Länsi-, Keski- ja Itä-Uusimaaksi.

Muutos on järisyttävä, onhan sitä suunniteltukin 16 vuotta. Vuoden 2023 alusta uusilla valtuustoilla ja aluehallituksilla on käsissään noin 260 000 kuntatyöntekijää ja 24 miljardin euron jakosumma. Tämän vuoden tuloverokertymä on osapuilleen 35 miljardia.

Tehtäviä on noin 700 jakautuen muun muassa yleiseen terveyden- ja sairaanhoitoon, mielenterveysasioihin, synnytys-, neuvola- ja lastensuojelutoimintaan, kouluterveydenhoitoon, päihdehuoltoon sekä palo- ja pelastustoimeen, josta kannetaan jo nyt huolta. Mikä on esimerkiksi sopimuspalokuntien asema? Ne hoitivat viime vuonna 68 000 lähtöä.

Annika Saarikko (kesk.) lupasi jokaiseen kuntaan vähintään yhden sosiaali- ja terveysaseman. SDP ei ole yhtä höveli.

On syytä pelätä valtavaa tiedonhallintasotkua. Esimerkiksi Keski-Suomen viiden sairaanhoitopiirin koeponnistama yhteishanke sisältää noin 800 ohjelmaa. Harmeja ja tappioita on piisannut.

Varsinais-Suomessa on 41 erillistä sotetietojärjestelmää, joiden yhtenäistämisen arvioidaan lähivuosina nielevän 2–3 miljardia.

Uusi sote kustantaa vuoteen 2030 mennessä 6,4 miljardia enemmän kuin nykyisin keinoin hoidettuna maksaisi.

Eikä uusi vaalitaso tuo demokratiaankaan mitään lisää, sillä valtio tekee rahoituspäätökset.

Millaista meininkiä nähdään, ennen kuin uudet johtovirat on jaettu? Alkusoitto kajahti Kainuusta, kun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) täytti valmistelujohtajan viran pikavauhtia ilman hakumuodollisuuksia. Paikan ja 9 000 euron kuukausipalkan sai eduskunnasta 2019 pudonnut Timo V. Korhonen (kesk.).

Kepulla reservejä riittää, sillä rökälehäviö pudotti puolueen syliin 18 entistä kansanedustajaa. Muun muassa Kimmo Tiilikainen pelastettiin härskisti Geologisen tutkimuskeskuksen (GTK) pääjohtajaksi. Bonuksena Kimmosta tuli professorikin.

Erkki Teikari

Kirjoittaja on Satakunnan Kansan entinen päätoimittaja.