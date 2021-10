Minun ja monen Uniluodon asukkaan kävelyretken kohde on lähes aina Kallo. Tuo ulkoluoto on edelleen, vuosikymmenten jälkeen, kaikille Kallon kävijöille yhtä kiinnostava ja voisiko sanoa, jopa lumoava kaikessa karuudessaan. Kallon kalliot ovat vastaanottaneet ja kestäneet vuosituhansia meren myrskyjä ja nyt lähes kymmenen vuoden ajan myös kovia some-myrskyjä.

Pori on aina mainostanut itseään merenranta- ja satamakaupunkina, mutta todellisuudessa meren läheisyyttä ja sen arvoja ei kaupungissa ole osattu arvostaa oikeastaan muun kuin sataman sekä sen ympäristön yritysten työpaikkojen ja verotulojen kautta. Olen usein joutunut vastaamaan hämmästyneiden ulkopaikkakuntalaisten kysymyksen, monessako Suomen kaupungissa voidaan luovuttaa pari kilometriä parasta hiekkarantaa koirien ja hevosten ulkoilualueeksi. Vähissä taitaa olla lukumäärä, mutta hyvä niin, että porilainen, merta muka rakastava, kaupunki pystyy luomaan upeat puitteet myös lemmikeille.

Kiitos korona-pandemian, olemme saaneet kaikki todistaa Yyterin uutta nousua suomalaisten kesäloma- ja vapaa-ajan suosikkikohteeksi. Yyterin yleisilme on kohentunut suurin harppauksin ja hyvä niin.

Mukana kesähuumassa kulkee myös jatkuvan talouskasvun suuri suunnittelija- ja kannattajajoukko, luoden välillä aivan päätä huimaavia suunnitelmia toteutettavaksi. Hiekkarannalla ei enää vain oteta aurinkoa ja uida, vaan siellä myös pyöräillään, koska trendi vaatii niin.

Kun liiketoiminta kasvaa ja voi hyvin, pitää sitä laajentaa. Niinpä Mäntyluoto, Uniluoto, Kallo ja Reposaari on otettu mukaan tähän lentokeliin. Uniluotoon on tehty jo Yyteristä fatbike-retkiä katsomaan uniluotolaisia aboriginaaleja, joilta kaupunki on vienyt kaikki palvelut ja on nyt minimoimassa julkisen joukkoliikenteen käytön mahdollisuutta, mutta siellä nämä alkuasukkaat vaan onnellisina jatkavat elämäänsä. Ihmeellistä, eikö totta?

Seuraavana onkin sitten vuorossa Kallon hyödyntäminen turismille, jonne valtavirran trendejä noudattaen halutaan rakentaa siirrettäviä lautamajoja ja -alustoja ylihinnoitetuille telttamajoituksille.

Kallioiset merenrannat ja tuulen tuivertama rantametsä pitää hyödyntää, kun jatkuva talouskasvu ei ymmärrä sen olematonta tuottoa. Onkohan Reposaaren camping-yrittäjältä edes tiedusteltu, haluaisivatko he sinne laajennusta rannan tuntumaan näille Porissa niin kysytyille majoitusmuodoille? Olisiko sinne mahdollisuutta suunnitella kasvua jo valmiille palvelualustalle, jossa infra olisi lähes valmis uusille trendeille?

Kun Kallosta on saatu nyt venekuljetus Reposaareen ja takaisin, niin vinkkinä harkitsisin myös ensi kesänä veneyhteyttä Kallosta Yyteriin. Matkalla ohitettaisiin merialue, jossa on monen porilaisen viimeinen tuhkauurnan sisällön leposija.

Noin kilometri siitä kohti Yyteriä ja päästään katsomaan Fortumin tuhkanpesulaitoksen jäteputken päässä, miten puhdas suolavesi värjää meriveden aina jätevesipäästön aikaan. Toki kannattaa myös pulahtaa veteen kokeilemaan, miltä puhdas ja turvallinen, jätevesipäästöstä vaaleanharmaaksi muuttunut suolavesi tuntuu iholla.

Siinä taas trendikästä extremeä kerrakseen, eikä pienintäkään epäilystä siitä, etteikö moni turisti halua kokea tämänkin ihmeen ja jos vielä on tietoinen, että iholla voi tuntea omien talousjätteidensä tuhkan viimeisen kosketuksen.

Ollaan uuden edessä.

Mantereelta Uniluodosta tultaessa Kalloon, pengertien lopussa, tulijat toivottaa tervetulleeksi nyt kieltotaulu, jossa telttailu ja avotulen teko kielletään alueella. Ehdotan kieltotaulun tekstiin muutosta otsikon mukaan.

Tapio Hacklin

Pori