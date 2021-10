Moni vammainen kaipaa tuttua taksinkuljettajaa. Arkistokuva on Kainuusta.

Satakunnan Kansan 23.9.2021 artikkelissa kuljetuspalveluista on kuvattu lukuisia ongelmia Kessoten alueella ja FCG:n toiminnassa.

Viimeisimmän tiedon mukaan myös Porin perusturvalautakunta on hyväksynyt kilpailutuksessa tulleen FCG:n tarjouksen. Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Eurajoen ja Nakkilan kunnat ovat siirtäneet kuljetuspalvelut Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hoidettaviksi, mutta se ei poista näiden kuntien ja kuntayhtymän päättäjien ja virkamiesten vastuuta lain edessä.

Kuntayhtymän ja kuntien pitää varmistaa, että valittu järjestämistapa soveltuu vaikeavammaisille henkilöille. Se ei saa estää tai kaventaa vaikeavammaisten henkilöiden mahdollisuutta käyttää lain perusteella hänelle kuuluvaa palvelua.

Kun vammaiset henkilöt kulkevat opiskelemaan tai töihin, hakemaan ruokaa tai lääkkeitä, luottamustoimiin tai harrastuksiin, tervehtimään sukulaista tai ystävää, he eivät voi valita, ottavatko alleen jalat, polkupyörän, auton tai julkisen liikenteen kulkuneuvon.

Kuljetuspalvelut ovat kunnan lakisääteinen tukimuoto, jolla pyritään kompensoimaan vamman aiheuttamaa haittaa ja tuomaan vammaisille ihmisille yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkua. Kuljetuspalvelut eivät siis ole mikään luksusvalinta, vaan tukimuoto mielekkään elämän, osallisuuden ja vaikuttamistoiminnan mahdollistamiseksi.

Kessotesta kantautuneet epäonnistumiset kuljetuspalvelujen järjestämisessä ovat aiheuttaneet riskin asiakkaan lisävammautumisesta tai tärkeän apuvälineen rikkoutumisesta. Nämä tilanteet olisivat vaatineet vakikuljettajan, jolla on vaadittavaa erityisosaamista.

Hätääntyneet omaiset ovat saaneet soitella perään, kun muistisairas vanhus on viety vahingossa väärään osoitteeseen. Joku asiakas on odottanut kyytiä kaksi tuntia asiointikäyntinsä jälkeen.

Toinen vastaava esimerkki on, kun vammainen äiti on odottanut ruokaostostensa kera tunnin ennen kuin kyyti on tullut. Tässä ei ole kyse vain hukkaan menneestä ajasta, vaan myös perheelle tarkoitetut pakasteet sulavat ja rahat valuvat hukkaan eikä niistä saa mitään korvausta.

Mitä tapahtuu, jos vammainen opiskelija myöhästyy tunneiltaan tai työntekijä töistään tunnin tai kaksi odottaessaan välttämätöntä kyytiä?

Kuntien ja kuntayhtymän palveluiden kilpailutuksessa pitää ottaa huomioon vammaisten asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja tilanteet.

Nyt kilpailuttamisessa ei ole lain vaatimalla tavalla ollut mukana vammaisneuvosto, vammaisyhdistykset eikä kuljetuspalveluiden käyttäjien edustajat. Täten on jäänyt huomioimatta asiakkaiden heterogeenisyys valintaa tehdessä ja sopimusta luodessa.

Jos kuljetuspalvelua ei pystytä luotettavasti järjestämään nykyisen palvelun tuottajan kanssa, asiakkaille on välittömästi osoitettava vaihtoehtoinen tapa saada itselleen nämä välttämättömät palvelut.

Sanna Leppäjoki-Tiistola

järjestöasiantuntija

Invalidiliitto

Liisa Leppäkorpi

puheenjohtaja

Harjavallan Seudun Invalidit ry

Jaana Engblom

oikeuksienvalvonnan asiantuntija

Näkövammaisten liitto ry

Erja Simonen

aluetoiminnan vetäjä Satakunta

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry

Markku Jantunen

puheenjohtaja

Satakunnan Aivovammayhdistys ry

Liisa Palonen

puheenjohtaja

Satakunnan neuroyhdistys ry