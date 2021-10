Mäntyluodon telakkakauppa on herättänyt paljon keskustelua. Asiassa on kaksi puolta.

Ensimmäinen liittyy poliittisen päätöksenteon avoimuuteen.

Kritiikki asian salaisesta käsittelystä ja valtuuston ohittamisesta on perusteltua demokratian näkökulmasta.

Toinen puoli asiassa liittyy Porin ja alueen etuun. Mielestämme on syytä korostaa muutamia Porin etuun liittyviä tekijöitä perspektiivin vuoksi.

Ensiksi, Suomessa on noin 135 pörssiyhtiötä. Enersense Oy on ainoa porilainen pörssiyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee myös Porissa. Yhtiön liiketoiminnan ytimessä on uusiutuvien energiamuotojen toimittaminen. Kyse on potentiaaliltaan yhdestä suurimmista tulevaisuuden kasvualasta.

Toiseksi, Mäntyluodon telakka-alueella toiminut Pori Offshore Constructions (POC) oli myös porilainen yhtiö. Yritykselle oli kertynyt kriittistä merituulivoimaan liittyvää osaamista ja ennen muuta toiminnan kannalta kriittistä ei-aineellista osaamista. Siis suomeksi sanottuna patentteja, innovaatioita ja kaupallisia sovelluksia.

Yhtiö oli hiuksenkarvan päässä konkurssista, jonka seurauksena ei-aineelliset tekijät olisi menetetty oletettavasti pysyvästi Technip Oy:lle Ranskaan.

Kolmanneksi, Porin näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että kahden porilaisen yrityksen osaaminen saatiin järjestelyn avulla yhdistettyä.

Ratkaisu turvaa liiketoiminnan, osaamisen ja henkilöstön pysymisen Porissa.

Pieni asia ei ole se, että järjestely mahdollisti suoraan 133 työpaikan säilymisen. Pörssiyhtiön leveämmät hartiat avaavat mahdollisuuden päästä jatkossa täysin eri kokoluokan tarjouskilpailuihin yksin tai konsortiossa muiden alan yritysten kanssa toisin kuin aiemmin. Enersensen liikevaihto on noin 40 kertainen POC:iin verrattuna.

Neljänneksi, merituulivoiman liittyvät markkinat kasvavat Euroopan unionin linjausten vuoksi hurjasti Itämeren alueella 2020- ja 2030-luvuilla. Asiakas-, liiketoiminta- ja markkinapotentiaalin kasvumahdollisuudet ovat mittavat, jonka vuoksi olisi hölmöä jättää Poriin kertynyt osaaminen hyödyntämättä tässä markkinatilanteessa.

Viidenneksi, Enersensen omien varovaistenkin skenaarioiden toteutuminen merkitsisi liiketoiminnan ja työllisyyden merkittävää kasvua Mäntyluodossa jo 20-luvun aikana. Jos kasvunäkymät toteutuvat, sen kerrannaisvaikutukset Porin ja aluetalouden kannalta ovat suuret. Jos taas kävisi niin huonosti eikä homma lähtisi lentoon, telakka-alue jää edelleen Porin kaupungin omistukseen kehitettäväksi teollisuusalueeksi.

On myönnettävä, ettei päätös ollut avoin eri syistä eikä mennyt kunnallisen päätöksenteon demokraattisen pelikirjan mukaan.

Silti Porin edun vuoksi tätä korttia ei ollut mahdollista jättää kääntämättä tai katsomatta.

Timo Aro ja Laura Pullinen

Kirjoittajat ovat Porin kaupunginhallituksen jäseniä (vihreät)