Neste on jälleen vähentämässä toimintojaan kotimaassa, nyt Porvoon Kilpilahden jalostamossa.

Lähinnä tulee mieleen niin sanottu vihreä siirtymä, joka näkyi silloin, kun kilpailu biojalostamon paikasta hävittiin Hollannin Rotterdamille.

Myynti jatkuu edelleen. Tällä kertaa on kyse kaupasta, jonka ostava osapuoli on yhdysvaltalainen energiajätti Chevron Corporation.

Valtio-omisteinen Neste perustettiin 1950-luvun alkupuolella. Naantalin jalostamo perustettiin 1957.

Mitä onkaan sitten tapahtunut 70 vuoden aikana ja 2020-luvulle tultaessa? Naantalin jalostamosta on vain muisto hyvistä ajoista jäljellä. Nyt herääkin kysymys, mikä onkaan Kilpilahden jalostamon tulevaisuus?

Ajatuskulkuni on sävyltään pessimistinen, mutta totuus on, että jäljet pelottavat. Neste on ollut monessa mukana: oli Imatran Voima, Fortum ja Nemarc, jolloin hoidettiin Venäjän arktisia polttoainekuljetuksia Siperiasta kauas itään. Muutaman vuoden jälkeen nämä toiminnat hyytyivät ja varustamo alkoi vähitellen luopua aluksistaan.

Nuo ajat elävät edelleen muistoissani, olinhan itsekin Suomen suurimman varustamon palveluksessa viitisentoista vuotta. Tankkerilaivasto oli Uolevi Raaden ylpeyden aihe.

Varustamotoiminta on vähitellen hiipunut ja tankkilaivat sen mukana. Mieleeni muistuu, kun supertankkeri lastattiin täyteen bensiiniä Yhdysvaltojen markkinoille. Amerikkalaiset autoilijat saivat autojensa tankkaamiseksi puolta halvempaa bensaa kuin konsanaan me suomalaiset.

Mielenkiinnolla voimme odotella, milloin pääministeri Sanna Marin ja työministeri Tuula Haatainen pyytävät audienssia Porvoon Kilpilahden jalostamolle neuvotellakseen tulevista irtisanomisista.

Nyt on aika kysyä, mitä valtion omistajaohjausministerit ovat palkkansa eteen saaneet aikaan? Yleinen arvio on, ettei kovinkaan paljon. Fortum käy hyvästä tai oikeammin huonosta esimerkistä, koska kansallisomaisuuttamme myydään pilkkahintaan ulkomaiseen omistukseen.

On toki muistettava, että myynnistä päättää yhtiö, eivätkä suinkaan yksityiset ministerit.

Erkki Santala

merikapteeni

Pori