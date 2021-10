Nykyisellä kulutustahdilla maailma ei riitä. Suomalainen hotkii metsästä voimansa ja tuhlailee ahnaasti luonnonvaransa.

Uusiutuvat luonnonvarat on käytetty tältä vuodelta heinäkuun lopulla, tiedottaa WWF.

Tuhansien järvien, ja loputtomien metsäteiden Suomi olisi tarvinnut kolme maapalloa, jotta uusiutuvat luonnonvarat riittäisivät tälle luontoa rakastavalle kansalle.

Muun maailman luku on 1,7. Mikä meitä suomalaisia vaivaa?

Ihmisen ekologinen jalanjälki on vuosi vuodelta painavampi. Maapallon resurssit tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja saivat koronavuonna kuukauden lisäaikaa.

Ilo oli lyhytaikainen, palasimme tänä vuonna takaisin luonnonvarojen hulluille päiville, kahmimaan kaiken sen, minkä koemme tarpeelliseksi. Hinnoittelu tässä markkinassa on katteetonta ja johtaa ennen pitkää koko ekosysteemin konkurssiin.

Jälleen tänä kesänä ovat suomalaiset intoutuneet kansoittamaan luontopolut ja Lappi saanut luontomatkailusta hullaantuneet etätyöläiset voimaantumaan. Kansakunta kiillottaa profiiliaan, sosiaalinen media täyttyy erämaakuvista, hiljaisen luonnon sävyttämästä rauhasta.

Samaan aikaan uusiutuvien luonnonvarojen kulutus kiihtyy ja kaksinaismoralismi kukoistaa.

Käytämme enemmän kuin maapallo meille ehtii tuottamaan. Uutisia seuraavalle aikuisväestölle tämä ei ole yllätys.

Ylikuluttaminen on valinta tekoja, joihin pystyy vaikuttamaan. Mutta kaupan houkutusten äärellä on hankala perustella, miksi palmuöljyä sisältävä tuote pitäisi jättää ostamatta tai miten leikkeleeksi päätynyt possu olisi pitänyt ruokkia ilman rehusoijaa. Kestämättömästi tuotettujen tuotteiden kysyntää on niin kauan, kun niitä on saatavilla.

Metsän kansa on elänyt velaksi vuosia. Suomen tavoitteeksi asetettu hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä on kunnianhimoinen. Tavoite vaatii tuhlurikansalta ryhtiliikettä.

Peräänkuulutan eritoten teitä rakkaat luonnosta voimaantuneet; ensi kerralla kun haahuilette skutsin hullareilla, suokaa itsellenne myös vaihtoehto.

Kerskailla voi kestävästi ja pakata vallankumoushousujen takataskuun myös annos joutenoloa jauhotapin ja älypuhelimen seuraksi. Joutenolo ei kuluta kuin aikaa.

Johanna Mäki

Pori