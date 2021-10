Meillä Huittisissa on erilaisia ikääntyneille tarkoitettuja asumismuotoja ja -palveluja, muun muassa kotihoito, perheasuminen, kotisairaala, vuodeosasto, tehostetut palveluasumisen yksiköt Annala ja Kaariranta sekä yksityisiä seniorikoteja. Lisäksi meillä on tämän hetken puhutuin yksikkö, Kuninkaisten vanhainkoti, joka on lainsäädännön mukaan laitos, jota ei enää tulevaisuudessa tule olla.

Joulukuussa 2020 valtuusto teki päätöksen perusturvakeskuksen palvelurakennemuutoksesta. Siinä päätettiin panostaa ikääntyneiden kotihoitoon ja kuntouttavaan toimintaan.

Kaikkia ikääntyneitä ei tietenkään hoideta kotona, vaan he, jotka eivät kotihoidon turvin enää kotona, joko tunne oloaan turvalliseksi tai eivät pärjää, siirtyvät palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen pariin. Tehostetussa palveluasumisessa ikääntynyt voidaan hoitaa elämän loppuun saakka ja hoivan määrä voi olla suurikin.

Ensi vuoden ja Huittisten kaupungin viimeinen perusturvan talousarvio on suunniteltu niin, että Kuninkaisten vanhainkodin noin 15 asukasta saa uuden asumispaikan ikääntyneiden palveluasumisvaihtoehdoista, ja vanhainkodin henkilöstö siirtyy muihin työtehtäviin Huittisten kaupungin sote-palveluissa.

Vanhainkodissa jokainen asukas on saanut ja saa loppuun asti hyvää hoitoa ja huolenpitoa. Yhtäkään asukasta ei jätetä heitteille.

Perusturvan henkilöstö on tehnyt hyvän talousarvion ja suunnitelman vuodelle 2022, jossa painotetaan ennaltaehkäisyä ja lähipalveluja, muun muassa lääkärin ja psykiatrisen sairaanhoitajan lisäystä terveyskeskukseen.

Ihmettelemme suuresti, miksi viidellä kaupunginhallituksen jäsenellä on nyt halu vastustaa vanhuspalveluiden palvelurakennetta, laittaa koko perusturvan talousarvio uusiksi ja sekoittaa vanhainkodin asukkaiden, henkilöstön ja omaisten ajatukset? Onko näillä jäsenillä ratkaisua, miten talousarvio rakennetaan nopeasti uusiksi?

Jotta Kuninkaisten vanhainkoti voitaisiin säilyttää, tulisi sitä remontoida vähintään 3 miljoonalla eurolla ja lisätä henkilöstöä nykyisestä, jotta se täyttäisi kaikki lain vaatimukset.

Outoa, että nyt aluevaalien alla ajetaan sellaisia asioita, jotka vain heikentävät huittislaisten palveluja.

Vai onko osalla luottamushenkilöistä ajatus, että nykyiset lait koske Huittisten kaupunkia ja tulevaa Satakunnan hyvinvointialuetta?

Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puolesta

Aino Tammi

perusturvavaliokunnan puheenjohtaja

Elias Rantanen

Atte Hölttä

perusturvavaliokunnan jäsenet