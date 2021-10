Eeva Kalli vastaa Tuomo Hurmeen kritiikkiin: ”Metsänomistajat välittävät monimuotoisuudesta”

Tuomo Hurme kritisoi mielipiteessään (SK 30.9.) näkemyksiäni metsäpolitiikasta. Samassa tekstissä hän arvostelee Suomen metsälainsäädäntöä ja metsänomistajia, eikä usko näiden näkevän metsissään muuta arvoa kuin eurot.

Itse todella näen asian hieman toisin, joten katson velvollisuudekseni puolustaa metsänomistajia ja suomalaista metsälainsäädäntöä.

Suomessa metsätalous perustuu pääosin yksityiseen omistukseen. Metsämme ovat satojen tuhansien yksityishenkilöiden omistuksessa. Tämä poikkeaa monista muista maista, joissa omistusrakenne on huomattavasti keskittyneempi.

Suomalaisten metsänomistajien joukko on siis moninainen, kullakin on omat tavoitteensa ja unelmansa. Monella heistä metsiin kohdistuu ylisukupolvisesti myös muita arvoja kuin hakkuun jälkeiset eurot. Tavoitteiden toteuttamiseen on Suomessa saatavilla neuvontaa, joka ottaa aina huomioon paitsi metsänomistajan toiveet, myös metsänhoidon suositukset ja metsälainsäädännön edellyttämät reunaehdot.

Metsälaissamme on esimerkiksi erikseen mainittu luontokohteet, joita myös talousmetsissä on aina suojeltava. Suomessa on myös vapaaehtoiseen suojeluun kannustava Metso-ohjelma, jota tällä hallituskaudella on merkittävästi lisärahoitettu. Valtaosa talousmetsistämme kuuluu lisäksi PEFC- ja FSC-sertifikaatteihin, jotka edellyttävät vielä lainsäädäntöä pidemmälle meneviä ympäristötoimia.

Tällä ohjauksella metsänomistajamme ovat onnistuneet paitsi ylläpitämään metsien hiilinielua, myös yhteensovittamaan metsien talous-, virkistys- ja luontoarvoja kestävällä tavalla. Tämä ei valitettavasti ole maailmalla itsestäänselvyys, eikä metsäpolitiikka kaikkialla ole yhtä tasapainoista, ainakaan suomalaisin silmin arvioituna.

Jos Hurme näkee, että muualla maailmassa on onnistuttu Suomea tasapainoisemmin edistämään metsiin liittyviä moninaisia arvoja, olen valmis keskustelemaan asiasta avoimin mielin.

Tämä keskustelu olisi mukava käydä vaikka syksyisellä metsäretkellä, koska metsät ovat selvästi meille molemmille tärkeitä, lähellä sydäntä ja arjen elinpiiriä.

Itse ajattelen, että Suomen malli kestävästä metsien hoidosta on esimerkki muille sekä Euroopassa että kansainvälisesti. Suomalainen metsäosaaminen onkin ratkaisijan roolissa, kun siirrymme ympäristön kannalta nykyistä kestävämpään talouteen ja tuotteisiin.

Eeva Kalli

kansanedustaja

Eura