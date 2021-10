Laura Huhtasaaren AUKUS-kirjoituksesta (SK 24.9.2021) en löytänyt johtoajatusta ja haja-ajatuksistakin olen eri mieltä.

”Suomessa on pitkään kuviteltu, että Euroopan unioni ja Nato ovat harmonisessa suhteessa”, kirjoittaa Huhtasaari. Kuinka ihmeessä tämä voisi olla totta, kun Huhtasaari itse lausuu edellisessä kappaleessa, että ”Yhdysvallat”, joka on Naton pääosakas, ”on pitkään vastustanut Euroopan unionin muodostumista Naton kilpailijaksi.”

Totta ihmeessä kiistat on täällä huomattu. Miksi Huhtasaari kirjoittaa näin? Euroopan ja Yhdysvaltojen kauppa- ja sotilaspoliittiset intressierot ovat olleet päivänselviä jo ainakin kaksikymmentä vuotta. Tosin Huhtasaarelle asia lienee kirkastunut vasta viime viikolla.

AUKUS-sopimus herättää monenlaisia ajatuksia. Sopimuksen tarkoitus lienee turvata Australiaa ympäröivien merialueiden, erityisesti Indokiinan alueen, tärkeät kauppareitit Australiaan. Mistä uhka sitten tulee? Lähinnä Kiinasta, ainakin amerikkalaisten mielestä.

Mielenkiintoista asiassa kuitenkin on, että Australian ylivoimaisesti suurin kauppakumppani on Kiina pyöreästi 20 prosentin osuudella. Kauppa USA:n kanssa on puolta pienempi. Australia siis ostaa USA:sta superkalliita ydinsukellusveneitä turvatakseen tärkeimmät kauppaväylänsä Kiinaan Kiinan muodostamalta uhalta?

AUKUS on USA:n kannalta aivan loistava sopimus. Australialainen veronmaksaja ei ehkä ole sopimuksesta yhtä ihastunut.

Australiassa olisi huutava tarve satsata varat ilmastonmuutoksen torjuntaan eikä sukellusveneisiin. Siellä, jos missä, ilmaston lämpenemisellä on järkyttävät seuraukset. Amerikkalaiset hankkivat sopimuksella lisää maksajia imperiuminsa ylläpitoon, sillä rahoituksen kotimainen perälauta näkyy jo. Siksi he ovat myös vaatineet eurooppalaisilta lisärahoitusta Natolle.

Miksi britit ovat mukana sopimuksessa? Oletettavasti siksi, että Boris Johnson pääsi mukaan valokuvaan. Britit varmaan toivovat, että he olisivat jollakin osuudella mukana sopimuksen tarkoittamien sukellusveneiden rakentamisessa. Ehkä vessan pöntön kansi tai antennin johto?

Kokemukset amerikkalaisista viittaavat kyllä siihen, että siinä jää hyväuskoisille luu käteen. Kun Johnsonilla on vielä brexitin jäljiltä paljon neuvoteltavaa EU:n kanssa, tuntuu Amerikan almujen hinta aika kovalta. Ranska ja muut EU:ssa eivät hurranneet AUKUS:n kunniaksi. Boris Johnsonin hallituksen asema EU-neuvotteluissa oli jo ennestään heikko, ja nyt se on lähes epätoivoinen.

Brexit-tuuli ajaa Johnsonin luotsaamaa Britanniaa kauemmas valtamerelle. Atlantilla yksin seilaaminen on rankkaa puuhaa. Viimeksi tuli rakeita kannelle, kun Johnson yritti jouduttaa kauppasopimusta USA:n kanssa. Bidenin hallinto ilmoitti, että eipä tässä kiirusta ole.

Lisäksi brittejä kepitettiin siitä, että Pohjois-Irlannin meritullirajaa koskeva sopimus on pantava täytäntöön EU:n kanssa sovitulla tavalla.

Amerikkalaisten kanssa on syytä olla tarkkana, varsinkin isoissa asekaupoissa. Tunnistavat kyllä dollarin, mutta eivät anna arvoa eurolle.

Erik Sallinen

varatuomari

Nakkila