Natsi-Saksassa kansallissosialistit ottivat yliopistot valvontaansa. Kun Hitler nousi valtaan, niin yliopiston tehtäväksi tuli kasvattaa natsien ideologialle uskollisia kansalaisia. Neuvostoliitossa opetuksen piti sopia yhteen kommunismin kanssa. Mitä tapahtuukaan nykyään esimerkiksi Turkissa, Kiinassa ja Afganistanissa?

Mikä on Suomen yliopistojen tilanne? Nekin on vallattu, aate vain on eri. Nyt yliopistojen pääasiallinen tavoite on taloudellinen hyöty. Taloudellisten voittojen hankkiminen ja tehokkuus leimaavat opiskelua ja opetusta.

Yksi selvä merkki tästä on opintoihin käytettävien vuosien rajoittaminen. Toinen on humanististen alojen alasajo. Nehän eivät tuota taloudellisia voittoja. Muutenkin taloudelliset voitot näyttävän kerääntyvän vain muutamille.

Hyvä esimerkki nykyisestä talouden kasvun korostuksesta on Sampsa Katajan kolumni Satakunnan ja Porin oman yliopiston tarpeellisuudesta (SK 12.9.2021). Hänen mielestään oma yliopisto palvelisi elinkeinoelämää, jonka hän mainitsee kaksi kertaa. Toinen ryhmä, jolle yliopisto olisi Katajan mielestä tärkeä, on muut toimijat. Oman yliopiston luoma ketteryys koskisi hänen mukaansa kuitenkin ainoastaan elinkeinoelämää.

Muut toimijat on hyvin laaja käsite. Sehän sisältää myös kuntien ja valtioiden työntekijät, esimerkiksi opettajat, lääkärit, kunnanjohtajat ja sosiaalityöntekijät.

Totta on kyllä se, että oma yliopisto voisi nostaa Satakunnan väkilukua. Ymmärrän kyllä, että lyhyessä kirjoituksessa ei voi esittää kaikkia mahdollisia näkökulmia.

Mutta mihin on kadonnut sana ’sivistys’? Sitä näkee enää harvoin. Yliopistojen tehtävät ovat hyvin laajat. Vieraisiin kieliin, kulttuureihin ja uskontoihin perehtyminen voi lisätä suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. Historian opiskelu auttaa ymmärtämään nykyisyyttä.

Yliopistojen tarkoitus on kehittää johdonmukaista ajattelua ja kykyä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yliopisto myös kouluttaa opettajia kaikille asteille, päiväkodista yliopistoon. Tutkijoiden täytyy myös saada vapaasti esittää sellaisiakin tuloksia, jotka eivät meitä miellytä.

Talouskasvua tärkeämpi tavoite on mielestäni kohtuullinen elämäntapa, köyhyyden vähentäminen, tasa-arvo, ihmisoikeuksien noudattaminen, ilmastonmuutoksen torjuminen, kulutuksen vähentäminen ja ihmisen kaikinpuolinen hyvinvointi. Yliopistolain toisessa pykälässä määritellään yliopistojen tehtävät:

”Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.

Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yliopistojen tulee järjestää toimintansa siten, että tutkimuksessa, taiteellisessa toiminnassa, koulutuksessa ja opetuksessa varmistetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.”

Aila Tuula Isotalo

teologian lisensiaatti, filosofian maisteri

kirkkoherra

Säkylä