Vihreiden puoluekokouksen niukalla enemmistöllä hyväksymä päätös kannabiksesta on saanut varsin paljon huomiota siihen nähden, että on täysin selvää, ettei sillä ole näissä oloissa edellytyksiä johtaa lainsäädännön muutoksiin – saisikohan kannatusta edes vihreiden eduskuntaryhmältä?

Ainoa hyöty, mitä voin päätöksestä kuvitella saatavan, voisi olla asiallinen keskusteltu aiheesta, mutta sitä olen nähnyt julkisuudessa varsin vähän. Itse vastustan kannabiksen laillistamista tässä vaiheessa, mutta pidän aiheellisena keskustella niistä perusteista, joita puolesta ja vastaan nyt on.

Lääketieteellisissä arvioissa on yleensä päädytty siihen, ettei kannabis ole kokonaisuutena terveydelle haitallisempi kuin alkoholi; molemmilla ainakin arvioidaan olevan myös terveydellisiä hyötyvaikutuksia, jotka kuitenkin ainakin väestön tasolla jäävät kovin vaatimattomiksi haittoihin verrattuna.

Kummankin päihdekäyttöä on yritetty saada kokonaan häviämään, onnistumatta. On myös ilmeistä, ettei ole mahdollista valita näiden välillä – kannabiksen avulla ei saataisi kieltolakia onnistumaan sen paremmin kuin sata vuotta sitten.

On myös mitä todennäköisintä, ettei kannabiksen käytön lisääntyminen näkyisi alkoholinkäytön huomattavana vähenemisenä. Eli päihdehaitat kokonaisuutena kasvaisivat – paitsi jos kannabiksen laillistaminen vähentäisi kannabiksen tai muiden nykyisin laittomien huumeiden käyttöä.

Juuri oletus haittojen vähentämisestä on tärkein syy vaatia kannabiksen dekriminalisoitia, ei niinkään halu omaan käyttöön. Tiedot, millaiset vaikutukset todella olisivat, perustuvat väistämättä arvailuun ja kokemuksiin muista maista, eikä niiden perusteella mielestäni voida saada riittävää varmuutta.

Kannabiksen käyttö saattaisi lisääntyä, mutta niin ei välttämättä kävisi, kunhan ainakaan markkinointia ei sallittaisi.

Tärkeämpi kysymys on kuitenkin, vaikuttaisiko muutos niin sanottujen kovien huumeiden käyttöön? On epäilty, että kannabiksen käyttö johtaisi siirtymiseen kovien huumeiden käyttöön, mutta aivan vakuuttavaa näyttöä siitä ei laajassa mitassa ole.

Jos kannabis kuitenkin hankitaan myyjältä, jolla on tarjolla muitakin huumeita, riski on ilmeinen. Ilmeistä on myös, että jos tuotantoa ja kauppaa voitaisiin valvoa ja verottaakin, riski vaihtelevan vahvuisista huumeista, huumeväärennöksistä ja myrkyistä olisi suurempi. Samalla myös mahdollisuuden rikolliseen liiketoimintaan vähenisivät.

Oma näkökulmansa on siinäkin, että nykyisellään vähäinenkin kannabiksen käyttö voi viedä mahdollisuuksia lääketieteelliseen ja/tai sosiaaliseen kuntoutukseen; toisaalta lainsäädännön ja toisaalta rikollisen leiman takia.

Voidaan myös kysyä, onko järkevää, että poliisi joutuu käyttämään puutteellisia voimavarojaan kotitarvekannabisviljelmien etsimiseen ja tarkastuksiin kuituhamppuviljelmillä?

Kokonaisuutena en siis silti olisi halukas ottamaan riskiä päihdeongelmien pahenemisesta kannabiksen laillistamisen seurauksena. Jos kannabiksen käyttö, vastatoimista huolimatta, paljon nykyisestä kasvaisi, voisi laillistus olla parempi vaihtoehto, kuten se aikoinaan oli alkoholin suhteen.

Joudumme kuitenkin tekemään päätöksiä tosiasioiden pohjalta, eikä ole harvinaista, että ”paras on hyvän vihollinen”.

Tami Sirén

aluevaaliehdokas (vihr)

terveyskeskuslääkäri

Eura