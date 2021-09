Uusi turvallisuussopimus yllätti EU:n

Yhdysvallat, Britannia ja Australia solmivat 16. syyskuuta uuden turvallisuussopimuksen (AUKUS), joka lisää maiden yhteistyötä Intian valtameren ja Etelä-Kiinan meren alueilla. Australia päätti sopimuksen solmimisen vuoksi perua Ranskan kanssa neuvottelemansa kaupan sukellusveneistä.

Ei ole sattumaa, että AUKUSin alkumetreillä kovimmin näpeilleen sai Ranska. Ranska nimittäin on ollut hartain EU:n itsenäisen puolustusulottuvuuden puolestapuhuja.

Yhdysvallat on pitkään vastustanut Euroopan unionin muodostumista Naton kilpailijaksi. AUKUS on englanninkielisten valtioiden uusin vastaveto Euroopan unionin pyrkimykselle muodostua itsenäiseksi ulko- ja turvallisuuspoliittiseksi toimijaksi.

Suomessa on pitkään kuviteltu, että Euroopan unioni ja Nato ovat harmonisessa suhteessa. Viimeistään AUKUS osoitti tämän harhaluuloksi.

Joe Biden tekee sen, minkä Donald Trumpin pelättiin tekevän. Yhdysvaltojen ja Euroopan eriytyminen on käynnissä.

Myös EU:n sisällä maat ovat ulkopoliittisesti jakautuneita. EU:n johtomaat ovat selvästi ilmaisseet halunsa lähteä eri teille Yhdysvaltojen kanssa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on jo vuosia puhunut EU:n ja Venäjän läheisempien suhteiden puolesta. Saksa puolestaan on pitänyt tärkeämpänä vaalia kauppasuhteitaan Kiinaan. Viro ja Puola ovat erittäin sitoutuneita Natoon, kun taas Ranska jälleen kerran harkitsee Nato-jäsenyyden mielekkyyttä ylipäätään. Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian kutsui tapahtunutta entisten liittolaisten väliseksi vakavaksi kriisiksi, jossa on esiintynyt valehtelua ja luottamuksen puutetta.

Ranskan eurooppaministeri Clément Beaune ilmoitti, että EU:n ja Australian välisten kauppaneuvotteluiden jatkaminen on mahdotonta.

Ranskan kolauksesta kärsii nyt koko EU. Ranska on ilmoittanut kutsuvansa kotiin suurlähettiläänsä Australiasta ja Yhdysvalloista. Tämä on sinänsä ymmärrettävää. Jos tosiaan diplomaateilla ei ole mitään käsitystä siitä missä mennään, on ehkä syytäkin pysyä kotona.

EU-maiden osuus maailmantaloudesta oli vuonna 1960 noin 33 prosenttia, kun taas vuonna 2050 sen ennustetaan olevan enää 9 prosenttia.

Suomen tulee muistaa, että paras turvatakuu on hyvässä kunnossa oleva talous ja vahva oma armeija. Suomen ei tule uhrautua romuttamaan omaa talouttaan Etelä-Euroopan maiden velkojen vuoksi.

Älä koskaan luota vieraan apuun. Italia ei aikoinaan edes tukenut Suomen itsenäistymistä.

Laura Huhtasaari

Euroopan parlamentin jäsen

Bryssel, Pori