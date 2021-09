Satakunnan kansanedustajat kovin näkymättömiä

Minulla on hatara muistikuva, että satakuntalaisella kansanedustaja Timo Laaksosella olisi ollut jotenkin sormensa pelissä, kun valtatie 2:n nelikaistaistamisesta Ulvilan ja Porin välillä aikanaan päätettiin.

Laaksonen oli kansanedustajakausillaan muun muassa valtiovarainvaliokunnan jäsen ja liikennevaliokunnan varajäsen. Ehkei niillä mandaateilla kovin suurta painoarvoa tässä asiassa ollut, mutta neuvottelutaidolla sitäkin enemmän ja kabinettipolitiikan taitamisella.

Satakunnan nykyiset kansanedustajat loistavat näkymättömyydellään. Kovin vähän he kommentoivat Satakunnan kehittämiseen liittyviä aloitteita, koskivat ne sitten liikennettä tai koulutusta. Kommentoinnin lisäksi toivoisin konkreettisia aloitteita ja avauksia.

Erityisesti hallituspuolueiden kansanedustajilla on mahdollisuus vaikuttaa valtion budjettipolitiikkaan, jos tahtoa on. Opposition edustajien tekemillä raha-asia-aloitteilla kun on taipumus päätyä mappi ööhön alta aikayksikön.

Riippumatta siitä, mitkä puolueet ovat hallituksessa ovat, on aivan päivänselvää, että vain yli puoluerajojen tapahtuvalla yhteistyöllä on sellainen voima, jolla voi yhteisesti osoittaa kotiseuturakkauttaan.

Satakunnan yliopisto, valtateiden 2 ja 8 nelikaistaistamiset ja muidenkin liikenneyhteyksien parantaminen…

Siinä hommia alkajaisiksi nyt, kun valtakunnallinen koronatilanne on saatu kutakuinkin hallintaan ja rautatieliikenteen digirata-hankkeesta saadut pisteet ovat kovin kevyitä satakuntalaisia ajatellen.

Simo Pukkila

Ulvila