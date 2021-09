Syöpänäytteiden vähentyminen jättää jälkeensä tilastollisen virheen

Joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään. Syöpärekisterin mukaan todettujen syöpädiagnoosien määrä on näytetietojen perusteella kuitenkin koronan aikana laskenut.

Tieto on varmasti totta, mutta on varsin todennäköistä, ettei syöpään sairastuminen ole laskenut. Todellisuudessa on kyse syöpänäytteiden vähentymisestä – vähemmän näytteitä, vähemmän syöpädiagnooseja.

Tämä on erittäin huolestuttavaa, sillä viivästynyt diagnoosi johtaa yleensä pidemmälle edenneeseen sairauteen. Syöpään sairastuminen heikentää merkittävästi potilaan henkisiä ja fyysisiä voimavaroja. Sairastunut kokee olevansa hädässä.

Syöpään sairastuminen heikentää myös merkittävästi potilaan ja hänen perheensä taloudellisesta tilannetta. Onneksi lainsäädäntö takaa sairastuneelle välttämättömiä tukia ja korvauksia. Näiden hakeminen ja saaminen vaatii syöpäpotilaalta omaa aktiivisuutta, mutta myös riittävää osaamista. Henkiset ja fyysiset voimat selvittää ja hakea riittäviä lakisääteisiä etuuksia ovat sairauden seurauksena rajalliset.

Onneksi neuvontaa on saatavissa. Yhteiskunnan tuleekin turvata myös jatkossa vakavaan sairauteen sairastuneille riittävä tuki ja apu lakisääteisten etuuksien hakemiseen.

Kuntien, sairaanhoitopiirien, Kelan, syöpäjärjestöjen ja muiden tukea tarjoavien tahojen toimintaedellytykset maksuttoman potilastuen antamiselle on turvattava. Kaikesta ei voi, eikä tarvitse selvitä yksin.

Jukka Moilanen

valtuuskunnan puheenjohtaja

Suomen Syöpäyhdistys ry