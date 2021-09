Maakuntaneuvoksen huoli-ilmoitus perustui valikoituun totuuteen

Maakuntaneuvos Jukka Tuorilla on ollut paha päivä ja kaikki on huonosti (SK 17.9.). Tuorin mukaan kaiken pahan suurimpana syynä on Sanna Marinin hallituksen poikkeuksellinen kokemattomuus.

Kokemattomuus mihin verrattuna? Kokemusta mistä?

Kokemusta voi olla monen sorttista, mutta parasta kokemusta ministerin työhön lienee aiempi valtioneuvoston jäsenyys.

Marinin hallituksen yhdeksästätoista ministeristä vain kolmella ei ollut aiempaa ministerikokemusta. Kahdeksan oli ollut ministerinä useamman vuoden ja kahdeksan muutamasta kuukaudesta alle kahteen vuoteen.

Näistä Sanna Marin oli ollut ministerinä puolisen vuotta ennen pääministeriyttään. Minusta tämä ei kuulosta poikkeuksellisen kokemattomalta kabinetilta.

Otetaanpa vertailukohdaksi vaikka Sipilän hallitus, jonka saavutuksia Tuori kiitteli.

Sipilän pääministerikaudella oli ministerinä 23 henkilöä. Heistä vain seitsemällä oli kokemusta ministerinä toimimisesta ennen nimitystään. Viidellätoista ei ollut ministerikokemusta päivääkään. Kuudestoista oli Olli Rehn, jota en silti väittäisi kokemattomaksi ministerin postiin.

Täysin ilman ministerikokemusta olivat esimerkiksi pääministeri, ulko-, ulkomaankauppa- ja kehitys-, työ- ja oikeus- sekä puolustusministeri. Siinä todella oli poikkeuksellisen kokematon hallitus.

Oikea syy maakuntaneuvoksen pahoinvointiin on siis jokin muu kuin hallituksen kokemattomuus. Ja löytyyhän se:

”Hallitusviisikko, joka seisoo hymyillen viikottain tiedotustilaisuuksissa . . .”

Siinähän se on; ne pahuksen naiset. Ei olekaan kyse koko hallituksesta, vaan näistä viidestä naisesta. Kaikilla heillä muuten oli Marinin pääministerikauden alkaessa jo ministerikokemusta.

Tuori ei voi suoraan sanoa, että hän haluaa väheksyä näitä viittä loistavaa naista. Hänen täytyy osoittaa kiukkunsa turvautumalla keksittyyn kriteeriin ’kokemattomuus’. Tai sitten hänellä on miehille eri mitta ja naisille eri. Tällainen kohtelu on naisille tuttua päivittäin.

Nykyisen hallituksen kokemattomuus näkyy Tuorin mielestä siinäkin, että lakiehdotuksia testataan perustuslakivaliokunnassa liikaa. Jassoo. Entäs, kun Sipilän äijäjuntta yritti viimeiseen saakka punnertaa omaa soteaan putkeen, vaikka sokea Reettakin näki, ettei silloinen viritys voinut olla perustuslain mukainen?

Siihen ei Tuorilla ollut mitään sanottavaa. Eri mitta naisille, eri miehille. Harmittaahan se, kun nämä naiset vielä onnistuvat sen soten tekemäänkin.

Lopuksi Tuori viittaa edessä oleviin vaikeuksiin ja kyselee ”kuka uskaltaa vielä hypätä ministeriautoon?”

Vastaan, että vuonna 2023 ministerin sähköpyörän sarviin toivotaan sellaisia rohkeita naisia, jotka huolehtivat aivan kaikista, osaavat ratkaista vaikeita ongelmia ja uskaltavat synkkien uutisten maailmassa vielä synnyttää uutta elämää. Aivan kuten tämän hallituksen naiset ovat tehneet.

Maakuntaneuvoksenkin on nyt varmasti helpompi olla, kun ei tarvitse murehtia Sanna Marinin hallituksen kokemattomuutta.

Erik Sallinen

Varatuomari, kunnanvaltuuston jäsen (sd)

Nakkila