Perusteluja elämänkatsomustiedon avaamiselle kaikille

Elämänkatsomustiedon opiskelu sallittava kaikille -kansalaisaloite on käynnissä, ja sen yhteydessä on esitetty ihan hyviä perusteluja allekirjoittamiseen.

Yksin tämä toteamus nykytilasta voisi olla riittävä:

”Sääntely on siten yhdenvertaisuutta loukkaavaa ja lasten oikeuksien sopimuksen 2. artiklan vastainen.” (Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018, s. 154.)

Alle 18-vuotiaat lukiolaisetkin ovat edellä tarkoitettuja lapsia. He voivat tehdä lukion kaikki muut paitsi katsomusaineen kurssivalinnat itsenäisesti, vieläpä senkin, opiskelevatko lukiossa vai eivät. Lailla säädetty uskonnollinen holhous on poikkeus; se on reliikki.

Elämänkatsomustiedon avaamiselle kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi on kuitenkin muitakin perusteluja kuin mitä aloitteen yhteydessä esitetään.

Yksi on yksityisyyden suojan näkökohta. Kuuluuko lukion tai peruskoulun rehtorin ja koko koulun tietää, onko opiskelija jonkun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen vai eikö ole?

Ei kuuluisi, mutta nyt kuuluu.

Jäsenyyksien ja koulun katsomusainevalinnan erottaminen poistaisi yhden syyn lasten uskonnollisten jäsenyyksien rekisteröintiin valtion Väestörekisterissä. Se ei silti estäisi ”vauvakasteita” kirkon sisällä.

Toinen syy kannattaa aloitetta liittyy huoltajien erilaisiin käsityksiin, myös mahdollisiin erimielisyyksiin. Se voi estää nuoren oman toiveen toteutumisen.

Ennen vuotta 2017 saattoi äiti yksin päättää alle 1-vuotiaan liittämisestä kirkon jäseneksi. Nyt liittämisen vaaditaan molempien huoltajien yksimielisyys. Myös lapsen erottamiseen uskonnollisesta yhdyskunnasta tarvitaan molempien huoltajien yhteinen päätös.

On tilanteita, joissa peruskoulun oppilas tai lukiolainen sekä hänen toinen (tai ensimmäinen) huoltajansa haluaisivat eroa kirkosta, mutta se ei onnistu, kun toinen huoltaja ei anna suostumustaan. Näin myös pääsy ET-opiskeluun estyy.

ET mene! Lyhenne on enne?

Jotkut nuoret ovat joutuneet jopa huoltajien välisten riitojen pelinappulaksi ja sijaiskärsijäksi tässä asiassa. Lapsen oikeudet eivät toteudu. Suomi on kuitenkin hyväksynyt ja vahvistanut lapsen oikeuksien sopimuksen.

Asian korjaaminen on nyt kuitenkin mahdollista. Päästetään kansanedustajat päättämään.

Esa Ylikoski

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan jäsen

Vantaa