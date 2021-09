Olin viime viikonlopun Savonlinnassa kurssitapaamisessa. Ensin ajattelin ajaa sinne Porista omalla autolla. Sitten tuli paine löytää ekologisempi, mutta samalla koronaturvallinen vaihtoehto. Huomasin, että VR:ltä saa ostaa pienellä lisähinnalla viereisen istuimen omaan käyttöön. Lisäksi kerrottiin, että VR muutenkin panostaa koronaturvallisuuteen muun muassa maskipakolla.

Perjantainen menomatka sujui Parikkalaan asti hyvin. Parikkalasta Savonlinnaan menee vain paikallisjuna, johon ei myyty nimettyjä istuinpaikkoja.

Sen tiesin, mutta en ollut varautunut siihen, että junaan oli myyty niin monta lippua, että osa matkustajista seisoi ja vieressäni istui nuori mies ilman kasvomaskia.

Se siitä matkan koronaturvallisuudesta.

Takaisin tullessa oli ensimmäinen junanvaihto Parikkalassa. Laiturilla huomasin, että junassa oli vain viisi vaunua. Omat tuplapaikkani olivat lipun mukaan vaunussa numero 6.

Mitään kuulutusta tai konduktöörin laiturilla tapahtunutta aktiviteettia ei ollut. Menin kuitenkin viimeiseen vaunuun, jossa muut matkustajat kertoivat, että junassa ei tosiaan ole kahta viimeistä vaunua.

Jonkin ajan kuluttua tapasin konduktöörin, joka sanoi, että minulla on korvaava yksittäinen istuinpaikka vaunussa 2, kunnes tunnin kuluttua Lappeenrannassa tapahtuu ylimääräinen junanvaihto ja pääsen ostamilleni tuplapaikoille.

Aikanaan juna pysähtyi Lappeenrannassa. Laituri oli aivan täynnä ihmisiä. Päättelin, että he olivat matkustajia siitä tyhjennetystä seitsemän vaunun junasta, johon me olimme siirtymässä. Heidän oli puolestaan määrä jatkaa sillä junalla, jolla me olimme tulleet ja heillä oli kova hinku varmistaa paikka heille uudessa junassa.

Käyttäytymisestä päätelleen laiturin väki ei tajunnut, että koko siihen asti käytössämme ollut juna tyhjentyi laiturille kaikista matkustajista. Siksi innokkaasti laiturilla odotettiin mahdollisuutta nousta junaan. Kaiken lisäksi käyttämäni oven kohdalla rappu ei tullut ulos ja junasta oli kohtalainen hyppy alas laiturille. Jouduin odottamaan, että sinne tulisi pieni tila, johon uskaltaisin hypätä, vaikka minuun kohdistui paine takaa ja laituriltakin kehotettiin tulemaan nopeasti ulos, että he pääsisivät junaan.

Laiturilla oli melkoinen kaaos. Turvaväleistä ei ollut tietoakaan ja monet olivat ilman maskeja, ulkona kun oltiin.

Monella oli epävarmuutta, mihin junaan tuli siirtyä. Oli äitejä pienten lapsien kanssa.

Semmoista se varmaan oli sodan evakoillekin, mutta että vieläkin.

Kun juna sitten pääsi liikkeelle, oltiin 20 minuuttia myöhässä. Minulla oli edessä vielä kaksi junanvaihtoa ennen Poriin pääsyä.

VR-mobiilisovellus viestitti, että minun on varauduttava vaihtamaan myöhempiin junavuoroihin, kuitenkaan kertomatta, miten se tapahtuu. No, onneksi pohjoiseen menevä juna odotti vartin verran Tikkurilassa ja pääsin ostamillani lipuilla Poriin.

Jatkossa käytän luotettavampia liikkumisvaihtoehtoja, ellen sitten erikseen halua jännityskokemusta.

Pekka Jaatinen

Pori