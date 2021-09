Satakunta raiteille

Satakunnan heikkoudet moneen muuhun maakuntaan verrattuna ovat oman yliopiston puute ja heikot liikenneyhteydet.

Yliopistosta on käyty monipuolista keskustelua, ja nyt odotellaan vain tuloksia. Yhä useammalta taholta myönnetään oman yliopiston tarve.

Heikoista liikenneyhteyksistä ei ole niin paljon käyty keskustelua. Lähinnä on puhuttu kalliista lentoyhteydestä Helsinkiin.

Itse ole vuosien mittaan pari kertaa tuonut esille nopean ratayhteyden Kokemäen ja Forssan kautta Helsinkiin.

Pitkään sitä pidettiin utopistisena, mutta maailma on monella tavalla muuttunut. Ilmastokysymykset ovat tuoneet raideliikenteen yhä tärkeämmäksi päästöjen vähentämisessä.

Myös Satakunnassa on havaittu raideliikenteen mahdollisuus, kun Rauma on elvyttämässä yhteyttä Kokemäelle. Nopea ratayhteys vain lisäisi Rauma–Kokemäki-yhteyden merkitystä. Siitä tulisi nopein yhteys Raumalta pääkaupunkiseudulle.

Kuten tiedetään, Forssassa on suuri into mainitun nopean ratayhteyden saamiseksi.

Tampereen ja Turun tunnin junayhteys on jo menossa hyvää vauhtia eteenpäin. Itä-Suomen aktiivisuutta osoittaa se, että niin sanottu Itä-Suomen ratayhteys on jo noussut vakavasti esiin. Näin siitä huolimatta, että välimatka Kouvolasta Helsinkiin on vain 140 kilometriä, ja nopein junayhteys 1 tunti ja 22 minuuttia.

Porista etäisyys Helsinkiin on 240 kilometriä, ja nopein junayhteys edelleen yli kolme tuntia, mikä se on ollut jo muutaman vuosikymmenen.

Satakunnassa on esitetty myös Pori–Parkano–Haapamäki radan uudelleen avaamista. Minusta se on utopiaa. Se rata on kääritty monessa kohdin rullalle, eikä radan avaaminen ole realistista.

Satakunnan yksi heikkous on monessa kohden aidon yhteistyön puute. Kateutta kyllä riittää, mutta se ei auta tulosten saavuttamisessa. Vain lisäämällä maakunnan yhtenäisyyttä ja yhteistyötä me voimme saavuttaa todellisia tuloksia. Sellaisia ovat oma yliopisto ja nopeat liikenneyhteydet.

Toivottavasti me satakuntalaiset herätämme vaakunamme karhun niin, että kämmen lyö yhteisellä voimalla.

Mikko Elo

valtiopäiväneuvos

Pori