Pitäisikö Isomäen palloiluhallin ja urheilutalon hankkeet yhdistää?

Porin kaupungin tekninen lautakunta käsittelee investointisuunnitelmaa seuraavassa kokouksessaan. Kehyksessä on esitetty seuraavien vuosien investoinneiksi uudelle Isomäen palloiluhallille 21 miljoonaa euroa ja urheilutalon peruskorjaukseen 10 miljoonaa euroa. Hankkeiden toteuttamisjärjestyksessä ensimmäiseksi on valittu palloiluhalli, koska tämä on käyttäjäystävällisempi vaihtoehto.

Kaupungin rahat ovat vähissä ja näin valtavat investoinnit on syytä pohtia huolella. Rahojen riittävyydestä tekee entistä tukalampaa samaan aikaan toteutettavat isot ja tärkeät kouluinvestoinnit, joilla taataan oppilaille ja henkilökunnalle turvalliset ja terveet oppimisympäristöt.

Koska taloustilanteemme on tiukka meidän on tarkkaan pohdittava, mihin meillä on varaa ja missä järjestyksessä pystymme hankkeita toteuttamaan. On myös mietittävä kustannuksia säästäviä luovia ratkaisuja.

Yksi luova ratkaisu voisi olla Isomäen palloiluhallin ja urheilutalon yhdistäminen. Tällä tarkoitan sitä, että urheilutaloa ei peruskorjata, vaan Isomäkeen rakennettavasta palloiluhallista tehdään isompi ja sisällytetään urheilutalon toiminnot uuteen palloiluhalliin.

Oma käsitykseni on, että lisäneliöiden rakentaminen jo olemassa olevaan hankkeeseen on edullisempaa kun lähteä peruskorjaamaan 10 miljoonalla eurolla vanhaa.

Tämä myös mahdollistaisi molempien hankkeiden käynnistymisen nopeammalla aikataululla. Käyttäjät saisivat uutta tilaa ja päällekkäisiä yleisiä tiloja ei tarvitsisi rakentaa.

Tämän jälkeen liikuntapaikat keskittyisivät myös entistä enemmän Isomäkeen. Uskoisin, että tällä hankkeiden yhdistämisellä voitaisiin säästää merkittävä summa veronmaksajien rahaa.

Nyt on viimeisiä aikoja toimia ja tehdä päätöksiä asian suhteen.

Moni miettii, mitä sitten urheilutalolle tehdään, mikä on aiheellinen kysymys.

Tälle rakennukselle tulisi miettiä uusi käyttötarkoitus, johon se olisi inhimillisin kustannuksin muunnettavissa.

Jos sopivaa ja kustannustehokasta käyttötarkoitusta ei löydy, voitaisiin rakennus myydä. Myymisen etuna olisi se, että ylläpitokulut kohdistuisivat täten enää vain yhdelle uudisrakennukselle.

Mikael Ropo

kaupunginvaltuutettu (kok), teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Pori