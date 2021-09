Puhetta hoitoalasta riittää – vain teot puuttuvat

Sote-uudistus on vihdoin valmis, ja uusi aamu koittaa terveydenhuollossa.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) kertoo, että terveydenhuollossa palkkaus on laitettava kuntoon, ja Sanna Marin (sd) helpottuneena lupaili, että siihen on rahaa budjetoitukin. STM:n Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2023 ja Ikäkyvykäs Suomi -julkaisut puolestaan antavat suuntaviivat siihen, miten terveydenhuoltoa tulisi kehittää tulevina vuosina.

Kaikki on paperilla ja puheissa siis hienosti. Vain tekemistä vaille valmis.

Paitsi että.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan sosiaali- ja terveysaloilla 54 prosentilla toimipaikoista oli rekrytointiongelmia. Vuoden 2007 työtaistelussa, kun kirjoitin nimeni irtisanoutuakseni, sain SHP:n johtajalta lämminhenkisen kirjeen, jossa kiiteltiin yhteisistä vuosista. Kävi kuitenkin ilmi, että mitään hoitajareserviä ei ole, eikä irtisanoutumisuhka näin ollen toteutunut.

Terveydenhuollossa monet ovat kyllästyneet valittamaan. Lakkoilukin on tehty käytännössä mahdottomaksi.

Tämän lisäksi meille terveydenhuollon ammattilaisille on jo pitkään sanottu: jos ei työ nappaa, niin vaihtakaa alaa. Kehotuksiin alan vaihtamisesta on tartuttu yhä enenevissä määrin.

Tämä trendi ei taatusti tule muuttumaan ennen kuin vähintäänkin asenteet palkkakeskusteluissa terveydenhuollon ammattilaisia kohtaan muuttuvat.

Päättäjien on aika ryhtyä tekoihin, joilla on vaikutusta. Pitäisi keskustella kiitoskorttien ja kutsumuksen sijaan alan vetovoimatekijöistä. Jos käytetään vertauskuvaa ilmailusta, niin kone on sakannut jo aikoja sitten, ja vapaapudotukseen on totuttu jo niin, että Tehyn jokavuotiset Kesä yllätti työnantajat -uutiset eivät jaksa enää kiinnostaa ketään.

Satakunnassa yhteispäivystyksen on sanottu olevan terveydenhuollon ylivuotoallas, jossa kamppaillaan työvoiman saatavuuden kanssa, kuten monessa muussakin paikassa.

Emme tule saamaan alalle riittävästi työntekijöitä ellei vetovoimatekijät ole kunnossa. Jos paikalliseen perusterveydenhuoltoon, mukaan lukien koti(sairaan)hoito ei panosteta, porilainen ylivuotoallas tulvii yli. Se kuormittaa samalla ensihoidon resursseja, jotka kuljettavat potilaita edestakaisin pitkin Satakuntaa. Se vasta kallista onkin, kun useampi toimija paikkaa toistensa puutteita, eikä kukaan voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Se on myös yksi syy, miksi kaikki maksaa niin paljon ja silti mikään ei toimi.

Terveydenhuollon resurssit on saatava kuntoon, jotta kaikki voisivat keskittyä omaan tehtäväänsä. Tämä taas edellyttää alan vetovoimaa.

Alan ammattilaisena voin todeta, ettei vetovoimaa lisää rakennuksen valaiseminen, kiitoskortit tai kutsumus. Vetovoimaa lisää muun muassa hyvä työilmapiiri, ja hyvä resursointi.

Resurssit saadaan muilla aloilla kuntoon palkkauksella, miksei hoitoalallakin.

Juha Lepistö

sairaanhoitaja (YAMK)

Pori