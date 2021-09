Saunahankkeeseen tarvitaan tyylitajua

En ole käyttänyt Kirjurinluodon uimarantaa, mutta on vuodesta 2006 on tullut peruslenkki kierrettyä useamman kerran. Visuaali alueesta on jäänyt mieleen. SK:n (3.9.) havainnekuva toi oitis mieleen kohdan yhdestä (Univ. of Washington v. 1974 ) ympäristönhoidon kurssin oppikirjasta. Kun käsiteltiin rakentamista kansallispuistoissa, tuotiin esille se, että "rakennetaanhan Euroopassakin” – vastine oli “mutta eurooppalaisilla onkin tyylitaju.”

Mikäli sauna tulisi yleiseen ja valvottuun käyttöön, uimareilla ja vain pistäytyjille, sen ei tarvitse olla kohtuuttoman suuri. On päätettävä onko sauna unisex-tila vai suomalainen – ja silloin varmaan jaettu. Onko 20–30 henkilön kapasiteetti riittävä? Mielestäni yksityisvaraukset, jos lainkaan, pitää rajata uimarannan käyttöaikojen ulkopuolelle.

Jos sauna tulee, näkisin sen olevan uimarannalla jo olevien rakennelmien tyylinen. Taavinnokan päässä on kioski. Alavirran puoleisen rakennuksen tarkoitusta en tiedä. Mutta siinä olisi sopiva paikka tyyliin istuvalle hieman tilavammalle rakennukselle.

Leo Johan Salo

Pori