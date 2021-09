Kohti puhtaita liikennepalveluja Porissa – yhteistyöllä

Satakunnan Kansan uutinen (26.8.) käsitteli juuri voimaantullutta lakia julkisista ajoneuvo- ja liikennepalveluhankinnoista ja Porin kaupungin kannalta uuden lain vaikutuksista ja haasteista. Energiamuodon vaihto sähköön auttaa vähentämään päästöjä ja säästämään energian kulutuksessa. Ilmasto, ympäristö ja kuntatalous hyötyvät.

Uusi laki koskee kahta seuraavaa viiden vuoden hankintajaksoa. Siinä ajassa autovalmistajien panostukset tuottavat yhä parempia vaihtoehtoja niin henkilö- kuin raskaaseenkin liikenteeseen. Vuoteen 2030 ulottuvien hankintajaksojen aikana kuntapäättäjien on hyödyllistä käydä jatkuvaa vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa, jotta löydetään ratkaisut, jotka vastaavat tarpeita omalla seudulla.

Korostan, että kyse ei ole vain uusien sähköautojen hankinnasta. Uuden lain päämäärien kannalta avainasemassa on kunnan oma palvelustrategia: mitä kaikkea kunnan piikkiin kuljetetaan ja millä tavoin.

Koulukyydit, jätehuolto ja muut teknisen toimet ajot, Kela-kyydit sekä hyvinvointialueiden järjestämät kuljetukset muodostavat toimialarajat ylittävän palvelukokonaisuuden. Kuljetustarpeiden hahmottamiseen ja sitten kokonaisuuden sähköistämiseen kannattaa panostaa, jotta saadaan mahdollisimman paljon säästöä ja hyötyä.

Kun kaupungin lukuisat eri ajoneuvo- ja kuljetustarpeet on kartoitettu, on syytä suunnitella latausjärjestelyt niitä varten yhteistyössä sähköautolatauksen asiantuntijoiden kanssa. Kun taustalla on pitkäjänteinen suunnitelma seudun latausinfrasta, on helppo järjestää oma toiminta ja kilpailuttaa seudun yrittäjillä hankittavat liikennepalvelut.

Tässäkin tarvitaan kaupungin toimialojen siilorajat ylittävää yhteistyötä. Esimerkiksi koulukyydit kilpailuttaa yleensä sivistystoimi, ja kyytien sähköistysosuuden nostamiseen tarvitaan kuljetustarpeiden mukaiset latauspisteet, jotka käytännössä rakennuttaa kunnan tekninen toimi.

Sama latauspiste voi palvella hyvinkin erilaisia ajoneuvoja ja laajentua monen latauspisteen kentäksi kustannustehokkaasti, jos ja kun tarpeet kasvavat. Kunnan omille ajoneuvoille on luontevaa perustaa omiin kiinteistöihin peruslatauspisteet päivittäislataamista varten.

Täydennykseksi sopivat latauspalveluoperaattoreiden tarjoamat julkiset latauspalvelut. Kun latauksen hankkii kokonaispalveluna, joka kattaa ylläpidon, laskutuksen, käyttöoikeudet ja muun hallinnollisen, kuntapäättäjät voivat keskittyä kuljetuspalvelujen kehittämiseen kotiseudun tarpeiden mukaan.

Uudesta latausinfrasta hyötyvät kaupungin omat toiminnot, seudun yrittäjät ja suoraan asukkaatkin.

Vuoropuhelu on aloitettava nyt, jotta toteutukset lähivuosina sujuvat fiksusti ja tavoitellut päästövähennykset saavutetaan.

Sallamaari Muhonen

toimitusjohtaja

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry