Onko koronan jälkeen mahdollista palata aikaisempaan normaaliin?

Porissa oli elokuun lopussa pop up -rokotukseen satojen metrien jono.

Vielä emme tiedä kauanko koronapandemia kestää. Koronapandemia ei ole aiheuttanut vain talouskriisiä, vaan pikemminkin luonnonkatastrofin kaltaisen moniulotteisen kriisin. Professori Heikki Hiilamo (HS 25.1.) osuvasti vertaa koronaepidemiaa hidastettuun tsunamiin.

– Vasta kun hyökyaalto laskee ja vetäytyy, pääsemme katsomaan, mitkä ovat todelliset vauriot.

Kriisin vaikutukset näkyvät jälkijättöisesti terveyden lisäksi monilla muilla hyvinvoinnin ulottuvuuksilla.

Kaikki vaikutukset eivät ole olleet yksinomaan negatiivisia. Olemme lisänneet ulkoilua ja luonnossa liikkumista. Vastuunkantaminen omasta terveydestä on lisääntynyt.

Kansakuntana olemme ottaneet melkoisen digiloikan sähköisten palveluiden käytössä, erityisesti ikääntyneiden arjessa. Sosiaalibarometrien 2020 ja 2021 arviot väestön kokonaishyvinvoinnista ovat optimistisia.

Sosiaalityössä koronan vaikutukset ovat näkyneet muun muassa taloudellisina ongelmina. Vuodessa velkaongelmat ja vuokrarästit ovat lisääntyneet 10 prosenttia.

Rajoitustoimien taloudelliset vaikutukset ovat jakautuneet hyvin epätasaisesti alueiden sekä ammattiryhmien välillä (myös ikäryhmien, tuloryhmien ja sukupuolten välillä). Useammat yrittäjät, freelancerit, taide-, käsityö- ja kulttuurialan toimijat ovat kokeneet erityisen kovaa ahdinkoa ja tulonmenetyksiä, koska eivät ole rajoituksista johtuen saaneet harjoittaa omaa ammattiaan.

Taloudellisia vaikutuksia on yritetty pehmentää valtiovallan taholta massiivisella velanotolla. Maksutaakkaa on siirretty tulevaisuuteen. Pitkän aikavälin vaikutukset eri väestöryhmiin riippuvat siitä, miten sopeutustoimet toteutetaan. Veronkorotukset eivät ole vaihtoehto.

Yhteiskunnallisesti olemme uuden äärellä, emme voi enää palata vanhaan. Emme voi ottaa enempää velkaa, jotta voisimme säilyttää aikaisemman niin sanotun normaalin.

Uudistusten tarve on nyt korostunut. Olemme monien kysymysten äärellä.

Muuttuuko suhtautumisemme terveyteen? Saako terveyden edistäminen tulevaisuudessa suuremman painoarvon? Miten ylipäätään arvomme muuttuvat?

Meille on kehittynyt hoitovelkaa, hoiva- ja sosiaalista velkaa. Nuorisotyöttömyys on kasvava haasteemme. Näiden ”hinta” näkyy vasta pidemmällä aikavälillä, kun hyökyaalto on laskenut ja vetäytynyt, pääsemme katsomaan, mitkä ovat todelliset vauriot.

Tärkeää on auttaa niitä, joita kriisi on koetellut eniten ja niitä, joiden haitat ilmenevät vasta myöhemmin tai jatkuvat pitkään.

Kriisissä on aina uusi mahdollisuus. Mihin uuteen meitä kutsutaan?

Laaja-alainen yhteistyö kunnan, seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa on ainakin uusi, suuri mahdollisuus.

Teija Ruuhikorpi-Mäki

opettaja, yrittäjä

Otto Mäki

lähihoitaja

Pori