Porin perusturva ei ole säästynyt hoitajapulalta – silti sen henkilöstöpolitiikka on käsittämätöntä

Olemme saaneet lukea mediasta lähes päivittäin valtakunnallisesta hoitajapulasta. Miten hoitajat ovat äärirajoilla, avoimiin paikkoihin ei ole hakijoita, sijaisia ei ole, tehdään pitkää päivää, tehdään vajaalla, vaihdetaan vuoroja, tehdään ylitöitä, palkka ei vastaa työn vaativuutta, hoitajat lähtevät alalta ja niin edelleen.

Karua luettavaa. Hoitajapula koskettaa myös Porin perusturvaa. Se ei valitettavasti ole säästynyt tältä ilmiöltä. Mennyt kesä on ollut jopa kaoottinen perusturvan lähes joka yksikössä. Silti perusturva pitää pitkäaikaisia, hyvin työnsä hoitavia sijaisia niin sanotusti löysässä hirressä. Ei ole tarjota vakinaista paikkaa, vaikka tarve on aivan selkeä.

Eläkkeelle jää koko ajan hoitajia, mutta uusia ei juurikaan ole palkattu tilalle. Käsittämätöntä toimintaa näinä aikoina.

Hoitajamitoitus nousee 0,6 työntekijään asukasta kohden 1.1.2022. Siitä runsaan vuoden päästä mitoitus pitää olla 0,7 työntekijää asukasta kohden. Tähän olisi nyt jo varauduttava ja vakinaistettava pitkäaikaisia sijaisia.

Ei ole ihme että nuoret hoitajat lähtevät, he eivät todellakaan jää odottelemaan armopaloja vuodesta toiseen. He haluavat päästä elämässä eteenpäin ja jos perusturva ei parempaa pysty tarjoamaan, niin näinä aikoina sen varmasti tarjoaa jokin muu taho – ja on tarjonnutkin jo.

Koska sijaisia ei tosiaan ole ollut, hoitajat ovat joutuneet venymään ennennäkemättömällä tavalla. Silti on kuulunut, että hoitajat ovat joutuneet melkeinpä kerjäämään sitä 51 euron hälyrahaa. Venymistä ja joustoa odotetaan, mutta maksaa siitä ei haluttaisi.

Sairaanhoitopiiri reagoi hoitajapulaan kesällä tuplaamalla hälyrahan. Siellä ymmärrettiin, että edes näin voidaan hieman osoittaa arvostusta hoitajien venymiseen.

Nyt olisi Porin perusturvassa myös tässä asiassa aika herätä. On aika osoittaa, edes sen hieman, arvostusta hoitajien venymiselle. Hälyraha on tuplattava ja sen maksamisessa ei todellakaan saa kitsastella.

Muitakin keinoja on toki löydyttävä. Nyt ei ole varaa päästää yhtäkään hoitajaa lähtemään pois.

Kesä osoitti, että katastrofin ainekset ovat olemassa. Laki määrittää hoitajamitoituksen, joten on laitonta, että toistuvasti tehdään vajaalla. Sen hoitajamitoituksen kun pitää toteutua käytännössä, ei vain paperilla.

Töitä on siis tehtävä henkilöstön jaksamisen eteen ja tahtoa on löydyttävä palkita joustamisesta. Lapsia palkitaan kortein ja tarroin. Aikuisia motivoi raha ja raha on se, millä hoitajat maksavat laskunsa.

Raha tuo myös arvostusta ja sen arvostuksen myötä tulee sitä houkuttelevuutta ja sen houkuttelevuuden myötä tulee niitä uusia hoitajia alalle. Tämä on fakta, mikä on hyväksyttävä.

Ne ajat ovat ohi kun sanottiin “ota tai jätä, kyllä tulijoita on jonoksi asti”.

Tarja Grönblom

kaupunginvaltuuston varavaltuutettu (ps)

Pori