Tarvitsemme sekä ympäristötekoja että alueelle elinvoimaa

BASF:n akkumateriaalitehtaan rakennustyöt Harjavallassa ovat pitkällä ja ne jatkuvat edelleen, vaikka hallinto-oikeus peruutti tehtaan ympäristöluvan. Kuva on heinäkuulta 2021.

Satakunnan Kansan pääkirjoitus (SK 28.8.) nostaa esille ongelmia, joita BASF:n akkumateriaalitehdas on kohdannut, kun Vaasan hallinto-oikeus peruutti tehtaan ympäristöluvan. Tekstissä tarkastellaan ongelmia kuitenkin suppeasti: mainitaan pelkkä pohjavesiongelma, myötäillään BASF:n luottoa suomalaiseen viranomaisprosessiin ja jätetään huomioimatta tehtaan päästöjen ympäristövaikutuksia.

Puhtaan meren puolesta ry (PMP) on samaa mieltä siitä, että byrokratian koneistoa on tarkasteltava uudelleen ja lainsäädäntöä on päivitettävä vastaamaan tämän päivän kiristyviä päästövaatimuksia.

Yksi ydinongelmista on, että rakennuslupa myönnetään ennen ympäristölupaa. BASF tarttui tähän mahdollisuuteen ja aloitti rakentamisen ottaen tietoisen riskin.

Toinen ongelma on, että ympäristölupahakemuksissa ei vaadita näyttöä päästöjen haitallisuudesta – ainoastaan suuntaa-antava mallinnus riittää, ilman tosiasioiden tarkistamista. Konsulttiyritysten laatimat mallinnukset ovat usein suurelta osin vain kopioita joistakin aikaisemmista ympäristölupahakemuksista.

Miksi mahdollisia ympäristöuhkia ei vaadita tai käsitellä selvityksissä ja lupahakemuksissa, vaan näkökulma on aina siinä, kuinka haitattomia päästöt ovat, kun ne esimerkiksi lasketaan vesistöön ja/tai maaperään, pois ihmisten silmistä.

BASF:n 36 000 tonnin vuosittaiset sulfaattipäästöt (115 000 kg/päivä) Kokemäenjokeen tai pohjavesialueen riskeeraaminen ovat selkeä ympäristöuhka.

Kolmas ongelma on Suomen lainsäädäntö tehtaiden prosessijätevesien päästöjen osalta. Lainsäädäntö pitää päivittää tähän päivään samoin kuin ilmastopäästöille on tehty.

No, eikö ole hyvä, että jostain aloitetaan, voi joku kysyä.

PMP kysyy, miksi kiertotaloutta ei heti tehdä luonnon monimuotoisuus huomioiden ja soveltaen parasta käytettävissä olevaa teknologiaa – se toisi myös lisää työpaikkoja.

Me tarvitsemme ilmastotekoja ja alueelle elinvoimaa, siitä PMP on samaa mieltä. Turvalliseen tulevaisuuteen ja hyvinvointiimme panostaminen edellyttää elinympäristömme kokonaiskuvan katsomista, luonnon monimuotoisuuden arvostamista ja todellisia cleantech-ratkaisuja, joissa piilee myös varmasti Suomen mahdollisuus taloudelliseen menestymiseen maailmalla.

Ilmastotyön nimessä ei pidä uhrata vesistöjä, maaperää tai pohjavesiä.

Puhtaan meren puolesta ry:n hallitus

Marja Tomberg, puheenjohtaja

Mari Granström

Anne Kärki

Jyrki Laine

Seppo Mäkinen

Tiina Wishart