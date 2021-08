Oma yliopisto – nyt

Kiitokset minultakin Mikko Elolle ja Timo Arolle yliopistokeskustelun jatkamisesta (SK 17.8. ja 22.8.). Ilman keskustelua ja asian pitämistä esillä tilanne ei muutu.

Elo on tismalleen oikeassa, että kaikki yliopistot on perustettu poliittisilla päätöksillä. Niiden vaikutus ympäröivään maakuntaan, ja koko maahankin, ovat kiistattomat ja positiiviset. Etäkampuksien ja yliopistokeskusten asema on aina toissijainen ja sen vuoksi jatkuvasti uhattuna. Siksi Satakunnan yliopisto on myös minun mielestäni asetettava ykköstavoitteeksi ja sen syntymiseksi tarvitaan koko maakuntaa hankkeen taakse. Maakuntamme koulutus tarvitsee sen ehdottomasti.

Aro tuo ilmi ansiokkaasti myös Porin yliopistokeskuksen tilastotietoja. Yliopistokoulutuksella on merkittävä vaikutus maakuntaamme ja sen aktiivisuuteen ja elinvoimaan – meidän tulevaisuuteemme.

Yliopistohankkeessa tarvitaan yksituumaisuutta ja yhteistä suuntaa. Tavoitteen on oltava kirkas ja se on Satakunnan oma yliopisto. Matias Marttinenkin (SK 22.8.) on ymmärtääkseni yhtä mieltä siitä. Tosin tavoittelu on hieman lievempi ilmaus kuin vaatimus.

Tekniikan koulutuksen kokonaisuuden (kandidaattivaiheesta asti) saaminen Porin yliopistokeskukseen toisi tavoitetta lähemmäksi ilman muuta. Nekin maakunnan kansanedustajat, jotka eivät ole vielä tulleet ulos asian kanssa, voisivat ilmaista tukensa yliopistohankkeelle. Toivoisin näkeväni myös maakuntaliiton ottavan selkeän kannan oman yliopiston puolesta, koska myös sillä on keskeinen rooli asian yhteisessä edistämisessä.

Yhteinen viesti vahvistuu toistamalla. Eihän hukata tilaisuutta.

Timo Oravainen

Pori