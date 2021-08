Kirjurinluoto ei ole oikea paikka saunahankkeelle

Toimittaja Ville Hammarberg avasi sunnuntaina uudelleen keskustelun jo viime vuoden keväällä lämpimästi kannattamastaan Kirjurinluodon saunahankkeesta, moittien Satakunnan Museota ja Varsinais-Suomen Ely-keskusta uimarannan tuntumaan suunnitellun rakennushankkeen vastustamisesta.

Myös Satakunnan Museo kannatti hanketta siinä vaiheessa, kun sijoituspaikaksi suunniteltiin kaupungin ykköspaikasta hieman sivuun sijoittuvaa Karjarantaa.

Haluamme perustella kantaamme, jota Hammarberg sinänsä rakentavassa sävyssä kritisoi. Keskustelu tällaisissa monia kaupunkilaisia koskettavassa asiassa onkin paikallaan.

Keskustan rannoille sijoittuva sauna on nyt muotiasia. Sellaisia on rakennettu ja suunnitellaan monissa kaupungeissa. Myös Porissa halutaan olla menossa mukana. Paikat eivät vaan kaikkialla ole samanlaisia.

Esimerkiksi Hammarbergin kirjoituksessaan mainitsema Jyväskylän hanke sijoittuu viime vuosina tehokkaasti rakennettuun ja muutoksessa olevaan matkustajasatamaan Lutakkoon. Helsingin Löyly rakennettiin muutoksessa olevan entisen satama-, teollisuus- ja varastoalueen, Hernesaaren rantaan. Helsingin Allas Sea Pool sijaitsee valtakunnan ehdottomalla ykköspaikalla Kauppatoria vastapäätä, mutta rakennetussa ympäristössä. Tampereen Kuuma taas on urbaanissa ympäristössä Laukontorilla.

Kirjurinluoto sen sijaan on kaupunkilaisten yhteistä virkistysaluetta ja historiallinen kansanpuisto, jonne kaikilla kaupunkilaisilla tasapuolisesti on aina ollut pääsy. Yksityinen sauna laitureineen ja paljuineen sulkisi puistoaluetta yleiseltä käytöltä.

Ajateltu paikka vastapäätä Kivi-Poria tulee mielestämme säilyttää puistonäkymänä ja vastinparina rakennetulle Etelärannalle, mikä on sen rooliksi määritelty vuonna 2002 Porin kaupungin hakemuksesta perustetussa Kansallisessa kaupunkipuistossa.

Vaikka suunnilleen samalle alueelle suunniteltiin vuosikymmeniä sitten aivan eri kokoluokan konserttitaloa, on tilanne siitä peruuttamattomasti muuttunut viimeistään silloin, kun kansallinen kaupunkipuisto perustettiin.

Vaikka suunniteltu sauna on muiden kaupunkien verrokkeja pienempi (300 neliömetriä), on se silti olennaisesti suurempi kuin nykyinen pukuhuonerakennus tai Kirjurinluodon vanha ravintola, joille kummallekin on asemakaavassa osoitettu 150 neliömetrin rakennusala.

Puistorakennukseksi sauna ei olisi pieni.

Poikkeamismenettely ei myöskään ole hyvä tapa rakentaa yhdelle kaupungin tärkeimmistä paikoista. Kun poikkeamislupa on hyväksytty, on hankkeesta enää vaikea perääntyä – tuli siitä millainen tahansa.

Kirjurinluodon valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön turvaamiseksi alueen muutostarpeet tulisi käsitellä suunnitelmallisemmin osana asemakaavan muutosta.

Satakunnan Museo kannattaa lämpimästi jonkun muun paikan tutkimista saunahankkeen sijoituspaikaksi.

Johanna Jakomaa

vt. museonjohtaja, Satakunnan Museo

Liisa Nummelin

rakennustutkija, Satakunnan Museo