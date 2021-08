Huittisten Rautasillan tyhjistä tonteista on aika tehdä kauppapaikkoja

Huittisten keskustan kehittämisen painopiste on ollut kolme vuotta WPK:n rannan kunnostaminen kuntalaisten käyttöön. Alueesta on tullut suosittu ajanviettopaikka, ja se on upea käyntikortti keskustaan saavuttaessa. Liikennevirrat ovat mittavat Rautasillalla, ja ne täyttävät todellisen kaupunkikeskustan tunnusmerkistön.

Nyt on aika ottaa askel eteenpäin ja aloittaa rautasillan tyhjien tonttien kehittäminen kauppapaikoiksi.

Lauttakylä- ja Tiira-laivojen lähtöpaikka huokuu vanhan ajan kuhinaa: ihmiset siirtyvät tavaroineen laivoihin määränpäänään Kyttälän rautatieasema. Toimeliaisuus lisääntyy, kauppaliikkeitä perustetaan sekä ulkokuntalaisia saapuu Lauttakylään.

Vanha Sahkon kievarin ja Haaviston tontit odottavat uuden kukoistuksen alkamista. Elävä kauppapaikka on silmiemme edessä valmiina, enää toteutus puuttuu. Ravintolatoimintaa tarvitaan myös iltaisin sekä viikonloppuisin. Kauppapaikka vaatii seremoniamestarin, joka vastaa ympärivuotisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Ennen vanhaan mentiin torille erityisesti tapaamaan ihmisiä ja tekemään ostoksia, nykyään kauppapaikka pitää olla parhaiden liikennevirtojen vieressä. Rautasillan alue on juuri tällainen.

Härkää sarvista!

Mika Stenfors

kaupunginvaltuutettu, Huittisten parhaaksi -ryhmittymä