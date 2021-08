Aloittaessani työntekoa 70-luvulla löytyi niin sanottuja tavallisia työpaikkoja melko hyvin. Palkka oli pieni ja komento tiukka. Omaa yritystä ei ilman omaa rahaa juuri perustettu.

Nyt tilanne on päinvastainen. Ansiotyötä on vaikea löytää, komentelu työpaikalla on huonoa johtamista, ja itsensä työllistäminen yrittäjänä on helpompi tapa aloittaa ansiotyö.

Kirjoitin aiemmin, miten sosiaaliturvaan pitäisi kuulua myös suojeleminen omilta epäonnistuneista päätöksiltä.

Pienyrittäjän ajautuminen taloudellisiin vaikeuksiin on valitettavan yleistä. Aloitteleva yrittäjä voi jatkaa toimintaa kannattomasti siten, että maksettavaa kertyy kohtuuttomasti toiminnan lopulta päättyessä.

En halua kerätä kiviä aloittavan yrittäjän tielle. Lakisääteiset maksut, kuten sairausvakuutus ja eläketurva ja tietyt verot olisi mielestäni parempi kerätä kuitenkin ennemmin etukäteispainotteisesti. Niin vältyttäisiin maksujen kasaantumiselta tilanteessa, jossa ei ole lainkaan tuloja.

Kevytyrittäjyys on nykypäivää. Katson kuitenkin, että raja itsensä työllistäjän ja niin sanotun perinteisen yrittäjän välillä on melko iso, kun taas eroa toisen palveluksessa olevaan työntekijään ei monesti juuri ole.

Mielestäni kehitettävää olisi paljon juuri tällaisen yrittäjyyden sudenkuoppia torjunnassa.

Ehkä myös toiminnan trendikkyys ja harhakuvat rikastumisella uutteruuden tai nokkeluuden avulla luovat uraansa suunnitteleville vääriä mielikuvia mahdollisesta.

Kuitenkin on parempi tehdä jotain kuin elää almuilla. Yhdessä pärjäämme kyllä, kilpailu lisää tehokkuutta. Se ei saa johtaa toisen kampittamiseen, oikaisu juoksukisoissakin on arveluttavaa. Dopingista en sano mitään.

Arto Koivula

Ulvila