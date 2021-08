Miksi me köyhdymme? – Ihmisten kokemus elämän mielekkyydestä ei enää kohennu vanhoilla resepteillä

Elintason ylläpitämiseen vaaditaan moniottelijaa.

Tämänkin lehden sivuilla on useasti pohdittu, mitkä syyt vaikuttavat ihmisten eriarvoistumiseen ja köyhtymiseen.

Nykyisenlainen köyhtyminen sai alkunsa – ikävä kyllä – teollistumisesta. Englannissa teollinen vallankumous käynnisti yhteiskuntamuutokset, joiden seuraukset näkyvät yhä keskuudessamme. Väestön massamuutto työn perässä ahtaasti asutettuihin kaupunkeihin rikkoi perinteiset sosiaaliset, hengelliset, perhe- ja sukulaissuhteet aiheuttaen pysyviä yhteiskunnallisia ongelmia.

Tuosta ajasta on kulunut suhteellisen lyhyt aika. Silti kehityksen vauhti on vain kiihtynyt. Jälkiteollisen yhteiskunnan siirtymistä tietoyhteiskunnaksi ovat kiihdyttäneet globalisaatio, tietotekniikan mullistukset, vapaa liikkuvuus, nettikauppa ja viihdeteollisuuden rajaton tarjonta.

Ne ovat luoneet painekattilan, jonka seuraukset näkyvät ihmisten arjessa. Uudet mullistukset työelämässä odottavat kulman takana. Tekoäly ja sillä varustetut robotit mullistavat työnjakoa.

Olemmeko saavuttamassa vaiheen, jossa ihmisten luontainen sopeutuminen jatkuvaan muutokseen alkaa olla äärirajoilla? Elintason ylläpitämiseen vaaditaan moniottelijaa.

Suomalaisen keskiluokan tilannetta on kuvattu sellaiseksi, että täytyy juosta vuosi vuodelta nopeammin, jotta saavutettu elintaso säilyisi. Elämä on yhtä kilpajuoksua, jossa yhä useampi uupuu matkalla. Seurauksena on kasvava taloudellinen ahdinko.

USA:ssa elää 40 miljoonaa köyhyydessä ja puolet heistä ansaitsee vähemmän kuin puolet köyhyysrajan tuloista. Yhä harvempi pystyy nousemaan taloudellisesti samalla tasolle kuin heidän vanhempansa.

Pitääkseen edes kohtuullisen elintason keskiverto amerikkalainen joutuu tekemään kahta työtä ja vain puolelle amerikkalaista kertyy riittävästi eläkettä säälliseen elämään.

Onneksi meillä Suomessa maailman mullistukset tulevat viiveellä. Olemme pienenä kansakuntan onnistuneet luomaan vakautta ja myös turvaverkot, jotka pitävät useimmat meistä mukana.

Siitä huolimatta meilläkin voidaan puhua suhteellisesta köyhyydestä. Tähän on monia syitä. On perheitä, joissa ankea elämä on arkea jo useammassa sukupolvessa. Sairaudet, työttömyys rikkonaiset perhesuhteet ja lopulta henkiset ongelmat ovat kasautuneet ylipääsemättömiksi.

Puutteellinen koulutus, kannustuksen puute, masennus ja huono seura ovat näissä oloissa syntyneiden ja kasvavien lasten ja nuorten ”elämän eväät”. Korona on kurittanut osaa yrittäjistä ja syönyt talouden pohjaa. Aika näyttää kuinka pysyväksi ahdinko muodostuu.

Hyvinvointiyhteiskunnassa ollaan heräämässä siihen, että ihmisten kokemus elämän mielekkyydestä ei enää kohennu vanhoilla resepteillä.

Mielekkyyden ja elämään tyytyväisyyden kokemukset eivät juuri lisäänny elintason kasvun myötä enää sen jälkeen, kun perustarpeet ruoka, vaatteet, koti, energia ja turvallisuus ovat taattuja. Näin ei kuitenkaan vielä ole edes kaikilla meillä suomalaisilla.

Paavo Kajander

Pori