Skotlantilainen taloustieteilijä ja filosofi Adam Smith (1723–1790) ohjeisti Kansakuntien varallisuus-kirjassaan ”miten hallitsijan tulee hoitaa kansakuntansa varallisuutta, jotta se kukoistaisi ja rikkaus lisääntyisi.” (vapaa käännös) Tämä viisaus voidaan esittää kysymyksenä myös nykypäivänä: miten kaupunginhallituksen tulee hoitaa kaupungin taloutta, jotta se olisi ylijäämäinen ja veroäyri saataisiin laskuun?

Yleisesti on tiedossa, että Porin kaupungin johtamis- ja päätöksentekojärjestelmä kaipaa suurta muutosta. Ongelmana on, kuinka muuttaa päätöksentekokulttuuria, jota on mädätetty poliittisella kähminnällä? Varteenotettava vaihtoehtona on poliittisen päätöksenteon tieteellistäminen.

Tieteen metodeilla kyetään osoittamaan ongelmien kausaalisuhteet ja muut lainalaisuudet eikä tiede ota huomioon poliittisia tarkoituksia eikä -päämääriä. Totuutta ei kannata vastustaa. Oikean informaation avulla politiikka muuttuisi asioiden hoitamiseksi ja hallinnaksi myös ilman valtuustosopimuksia.

Edustuksellisessa demokratioissa on valuvika. Kun valta äänestystilanteessa annetaan kaikkein taitamattomimpien käsiin, saattavat he ajattelemattomuuttaan, älyttömyyttään tai protestoidakseen nostaa täysin sivistymättömiä ja itsekritiikittömiä henkilöitä sellaiseen asemaan, jossa päätetään koko yhteiskuntaa ohjaavista järjestelmistä.

Karrikoidusti sanoen, on kaiken järjen vastaista, että esimerkiksi ensiapu- ja vaahtosammutinkurssi pätevöittäisi lainsäädäntötehtäviin eduskunnassa, mutta tämä näyttää olevan Porissa tapana. Äänioikeus on pyhä asia, mutta poliittiset kunnallis- ja piirijärjestöt saisivat hieman enemmän miettiä, ketä ehdolle asettavat.

Kunnallisvaalit on pidetty ja paikat jaettu. Kenet radikaalia älyllistä tasa-arvoa käyttänyt ja erehtymätön äänestäjä sitten sai hallitsijakseen?

Kaupunginhallituksen demariryhmän tietotaidosta ala-ikäisten kasvatuspsykologiasta ei ole paljoakaan hyötyä veronmaksajille, kun kenelläkään ei ole ymmärrystä talousanalytiikasta tai muutosjohtamisesta. Tyhjästä on paha nyhjäistä. Demarien pelastajaksi nousee Martti Lundén, sivistyslautakunnan musta hevonen, ihmemies MacGyver.

Kokoomuksen valtuustoryhmä näki teatteriesityksen ”Feministisen degeneraation kliimaksi”. Se muistutti, että politiikka tietyissä piireissä on kuin koirakennelin siitostoiminta: sen pyrstöä nuuhkit, joka eteesi asetetaan, vaikka irvistäisit.

Vasemmiston ryhmässä myös varmasti tunnustetaan, että yrittäjähenkisen, hillityn ja ideologian vastaisen, mutta tieteellistä totuutta uskovan henkilön löytäminen on haasteellista, ellei jopa mahdotonta.

Äänestäjien odotukset tulevat kohdistumaan kahteen henkilöön. Sitoutumattoman valtiotieteen tohtori Timo Aron sekä kokoomusjuristi Sampsa Katajan kokemus ja akateeminen kompetenssi ovat ylitse muiden. Valistunut harvainvalta olisi Porissa kultaakin arvokkaampaa.

Jukka Piisi

työllistävä yrittäjä

kauppatieteidenmaisteri, MBA

luokan- ja yhteiskuntatieteiden opettaja

kotimaanliikenteen laivuri AT

Pori