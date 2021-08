Parhaillaan valmistelussa olevassa Satakunnan sote-uudistuksessa tavoitteena on parantaa satakuntalaisten peruspalveluja.

Mitä annettavaa järjestöillä, seurakunnilla ja yrityksillä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän muutokseen?

Parhaillaan valmistelussa olevassa Satakunnan sote-uudistuksessa (Satasote) tavoitteena on parantaa satakuntalaisten peruspalveluja. Uudistukseen liittyvää kehittämistyötä tehdään kuntien ja kuntayhtymien lisäksi aktiivisesti sidosryhmissä, kuten järjestöissä, seurakunnissa ja yrityksissä.

Verkostoissa ja työryhmissä on mukana myös palveluiden käyttäjiä. Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä lisätään sujuvuutta ja tehokkuutta palveluita käyttävien hyödyksi.

Yhteistyön tarpeesta on syntynyt esimerkiksi valtakunnallinen OLKA-toimintamalli, jota ollaan nyt Satakunnassa jalkauttamassa perusterveydenhuoltoon. Toimintamallin myötä vapaaehtois-, vertaistuki- ja kokemustoiminnalla täydennetään ammatillisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita aiempaa laajemmin ja suunnitelmallisemmin.

Olemme saaneet olla todistamassa eri toimijoiden välistä vuoropuhelua ja yhdessä kehittämistä, joista on syntynyt toimivia käytäntöjä ja yhteisiä tavoitteita tulevaisuudelle.

Koemme tärkeäksi, että ammattilaisten lisäksi palveluiden kehittämiseen, toteutukseen ja arviointiin pääsevät vaikuttamaan entistä useammin myös palveluiden käyttäjät. Hyviä kokemuksia on Satasotessa saatu esimerkiksi siitä, että kokemustoimijoita on hyödynnetty palveluketjujen suunnittelussa.

Tavoitteenamme on, että tulevissa sote-keskuksissa järjestöjen toiminta on asiakkaille ja potilaille yhä näkyvämpää. Saatavilla on neuvontaa ja ohjausta järjestötoiminnan pariin sekä vapaaehtoisia saattajiksi, juttukavereiksi tai vertaistukijoiksi. Lisäksi ammattilaisten on mahdollistaa hyödyntää koulutettujen kokemustoimijoiden asiantuntemusta asiakas- ja potilasymmärryksen syventämisessä.

Satakunnassa on noin 4 500 rekisteröitynyttä yhdistystä, joista noin 400 on sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä. Eri kokemustaustan omaavia kokemustoimijoita löytyy alueeltamme runsaasti ja satakuntalaiset ovat aktiivisia järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa.

Toivomme, että julkisen sektorin ja sidosryhmien yhteistyön laajentuessa toimintaedellytykset luodaan sellaisiksi, että tulevaisuudessakin järjestöammattilaisten, vapaaehtoisten, vertaistukijoiden ja kokemustoimijoiden kanssa yhteistoimiminen on mahdollista.

Koordinoitu ja suunnitelmallinen yhteistyö edellyttää asenteiden ja työkulttuurin muokkauksen lisäksi myös resurssointia.

Pidämme järjestöjen vahvuutena sitä, että tunnistamme palveluita käyttävien yksilöllisiä tarpeita varhaisessa vaiheessa. Avullamme sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat paremmin tavoittaa palveluidensa kohderyhmiä.

Lisäksi ammattilaiset voivat hoidon ja kuntoutuksen tueksi ohjata asiakkaitaan ja potilaitaan järjestölähtöisen toiminnan, kuten vertaistuen, pariin. Mielekästä ja merkityksellistä toimintaa sekä vaikuttamismahdollisuuksia löytyy järjestöistä jokaiselle niitä kaipaavalle.

Mielestämme Satakunnassa on havaittavissa luottamukseen perustuvaa aitoa kumppanuutta sekä halua löytää ratkaisuja yhteisiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Satakunnan yhteisökeskus

Annemari Hirsimäki

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Jaana Tuomela

yhteisökoordinaattori