Kaupunkikehittäminen on tämänkin lehden palstoilla ollut kuuma peruna viime aikoina. Kulttuuriyksikön UrbCultural Planning ja Elinvoimayksikön iPlace -hankkeet pyrkivät molemmat elävöittämään keskustaa tekemällä kokeiluja, tiivistämällä toimijoiden välistä yhteistyötä ja osallistamalla asukkaita kertomaan mielipiteitään.

UrbCultural Planning -hankkeen masinoimassa ja useiden toimialojen yhteistyönä toteutetussa PORIS-tilassa Yrjönkadulla kerättiin syksyllä 2019 kaupungin kehittämisestä mielipiteitä yli 2 000 porilaiselta. Tuloksia analysoitaessa löytyi neljä pääteemaa, jotka olisi syytä nostaa kehittämisen ohjenuoraksi.

Yhteisöllisyys. Keskustasta toivottiin turvallisen tuntuista ja ihmisläheistä paikkaa. Paljon puhetta oli myös luottamuksesta ja sen puutteesta, joka liittyi paitsi keskustan kehittämiseen, myös kaupungin päätöksentekoon yleensä. Oma kaupunki on asukkaille tärkeä ja sen eteen ollaan valmiita toimimaan.

Luovat paikat. Tyhjät liiketilat hallitsevat kaupunkikuvaa, se ei anna kovin dynaamista ja houkuttelevaa kuvaa Porista. Vähittäiskaupan jatkaessa siirtymistään verkkoon tai kauppakeskuksiin, pois kaupunkien keskustoista, mitä tulee tilalle? Keskustaan toivottiin enemmän paikkoja, joissa olisi lupa olla – ilman ostopakkoa.

Kaupunkimaisema. Kävelykatu koettiin paikallisten olohuoneena ja kaupungin sydämenä. Sinne toivottiin väriä, luonnonläheisyyttä, turvallisuutta, aktiivisuutta, siisteyttä. Puistoja arvostettiin, tori koettiin kolkkona. Maiseman kehittämiseksi toivottiin paitsi visuaalisia asioita, myös elävöittämistä yleisen hyvinvoinnin vuoksi.

Liikkuminen ja liikenne. Paikallisliikenne, teiden kunto, liikennejärjestelyt, parkkipaikat ja -maksut keräsivät paljon kriittisiä kommentteja. Kävelykatu koettiin vaarallisena: siellä on epämääräiset säännöt siitä, kuka liikkuu ja missä. Kaupunkiin ja sieltä pois suuntautuva kaukoliikenne koettiin riittämättömänä. Citylinja oli poikkeus pääosin negatiivisissa kommenteissa – selvästi siinä on opiksi otettavaa myös muulle kehittämiselle.

Syksyn 2019 jälkeen UrbCultural Planning -hankkeessa on pyritty vastaamaan näihin kyselyissä esiin nousseisiin teemoihin. Keväällä 2020 elävöitettiin koronan tyhjentämiä liiketiloja “Taide täyttää tyhjyyden” -ikkunanäyttelyssä. Kesällä kaupunkiympäristön muutosta kommentoitiin järjestämällä Malminpää Block Party -graffititapahtuma purkutuomion saaneella Satakunnan Autotalolla.

Porin päivän aikaan huomio kiinnitettiin kauniiseen Keskuspuistoon ja testattiin kävelykadun laajennusta Itsenäisyydenkadun suuntaan. Hanke oli mukana myös taiteilijoiden Kulttuurityhjiö-tilakokeilussa, jossa kävelykadun vanha Anttila muutettiin taidetapahtumatilaksi. Vastaava ja massiivisempi kokeilu on luvassa myöhemmin syksyllä, kun Ars Pori Megastore avautuu Isokarhussa syyskuun lopulla.

Luovilla kokeiluilla pyritään näyttämään, että tila voi olla muutakin kuin se vanha tuttu kauppa tai toimisto. Tilan jäädessä pitkäksi aikaa tyhjilleen, siitä tulee ”epätila”, jossa on vain tyhjyyttä ja kolkkoutta. Kokeilujen ja pop-upien kautta saadaan tyhjät tilat heräämään uudelleen henkiin, täysin uusissa tarkoituksissa.

Elävöittäminen ei suoraan tuo uusia yrittäjiä tiloihin, mutta sen avulla kiinnitetään tiloihin huomiota ja parannetaan niiden imagoa. Maailmalla, ja kotimaassakin, on paljon esimerkkejä siitä, miten luovat toimijat ovat vallanneet tyhjilleen jääneitä tiloja ja alueita.

Tämä taas on houkutellut muita toimijoita, jonka jälkeen aluetta on alettu määrätietoisesti kehittää. Käynnissä olevissa hankkeissa tarkoitus on jatkaa vastaavia kokeiluita, tiivistää yhteistyötä toimijoiden välillä ja nostattaa kehittämisintoa ja oma-aloitteisuutta niin asukkaissa kuin yrittäjissäkin.

Jyri Träskelin

kulttuuriyksikkö

Kati Fager

UrbCultural Planning -hanke

Harri Sippola

UrbCultural Planning ja iPlace -hankkeet

Pori