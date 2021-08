Lokakuu saattaa olla uusi lempikuukautesi

Pori on kiva kesäkaupunki. Mutta se on myös kiva syys- ja talvikaupunki, kirjoittaja muistuttaa. Kesäkuussa otetussa kuvassa Nelly, Ninna, Adora ja Valentina Iyahen ottavat ilon irti uimakeleistä Kirjurinluodon uimarannalla.

Kohta kolme kuukautta kestänyt Pori-sesonki alkaa olemaan loppusuoralla. Vaikka ajat ovat mitä ovat, kotikaupunkimme houkutteli turisteja, jazzit ja rockit soi, torilla oli kuhinaa ja urheilukenttien laidat keräsivät jännittyneitä katsojia.

Yksi riemukkaimmista jokakesäisistä näyistä on porilainen fillarinsa kyydissä hartiat muutaman sentin alempana ja hymy herkässä suuntaamassa kohti kaverin takapihaa, Kirvatsin nurmea tai ihan vain jonnekin ilman päämäärää.

Iloista on myös nähdä, miten porilaisten yhteisöllisyys tulee esiin erilaisissa tilanteissa kesällä. Jazzeille mennään, vaikka auton radiosta kuunneltaisiin hieman erityylistä musiikkia, kaveriporukan mukana kannustetaan itselle vieraan pesisottelun katsomossa, ja Yyterissä tuntee aina kuuluvansa joukkoon, vaikka hiekoilla makoilisi yksinään.

Kesä tekee meille hyvää. Harmi vain, että se kestää ainoastaan kolme kuukautta.

“Kivasta kesäkaupungista” on tullut käsite – niin sanotaan miltei jokaisesta Suomen kaupungista. Suomi on kiva kesällä, suomalaiset ovat kivoja kesällä. Se on se aika, kun kuoriudumme kodeistamme ihmisten ilmoille muutenkin kuin pakollisiin menoihin.

Talviaikaan hiljaisesta kaupungista ei kuitenkaan voi syyttää vain palveluntarjoajia. Se nyt vain on niin, yleisöä on haastavampi löytää talvikuukausina, kun iltaisin tekee mieli vetää peitto korvien yli, katsoa telkkaria ja whatsappailla. Kesää odotellessa.

Mielelle ja keholle tekee kuitenkin hyvää aina välillä nousta sohvalta myös pakollisten menojen lisäksi. Talvi on meillä pitkä, ja pidemmältä se tuntuu, jos elää vain kesiä varten.

Monet nauttivat talviurheilusta, ja onneksi Pori mahdollistaa liikkumisen ympäri vuoden. Pimeisiin vuodenaikoihin inspiraatiota antaa myös “talvikulttuuri”.

Jos pankkitili mahdollistaa muutamien eurojen satsaamisen musiikkiin, nykytaiteeseen, historiaan tai vaikka ruokakulttuuriin, kannattaa se tehdä. Tukemalla itselleen sopivalla tavalla vapaa-ajan palveluja voimme itse vaikuttaa kotikaupungin positiivisen energian ylläpitoon ympäri vuoden.

Tukeminen myös antaa heti itselle takaisin; mieli virkoaa ja keho kiittää liikkeelle lähdöstä. Tämä on lohduttava uutinen, jos kesän päättyminen surettaa jo valmiiksi.

Ei siis tarvitse alkaa nyt jo odottamaan ensi vuoden toukokuuta. Elokuun päätyttyä kaupunki ei mene kiinni, se on siellä sinua varten. Kesäkuun lisäksi lempparikuukauden paikasta saattaakin kilpailla useampi kuukausi. Ja kas, hartiatkin ovat taas vähän alempana.

Ismo Läntinen

Porin kaupunginvaltuutettu (ps)

Valtion liikuntaneuvoston jäsen