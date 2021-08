Kokoomus saa noita niin sanottuja työllisyystoimia julkisuuteen, vaikka ne eivät sisällä mitään uutta, ei konkreettista.

Nyt he ovat kehitelleet varainsiirtoverosta luopumista, sen pitäisi sitten työttömyydestä kärsivää auttaa. Kysyn vain, onko kokoomuksella sellainen luulo, että Suomen yli 300 000 työttömästä, joista 130 000 on pitkäaikaistyöttömiä, työpaikka on kiinni 2,4 prosentin verosta.

Pikemminkin suurin osa varmaan asustelee vuokra-asunnoissa. Kyseinen ehdotus kuulostaa taas yhdeltä rikkaimmille ja keinottelijoille suunnatulta verohelpotukselta.

Ilari Koivula

Pori