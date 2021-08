Marttinen vastaa Elolle: Satakunnan yliopisto on oikea tavoite

Satakunnan korkeakoulutuksen vahvistamiseen tarvitaan myös nopeavaikutteisia toimia, jotka on mahdollista toteuttaa jo lähivuosina, kirjoittaa Matias Marttinen.

Mikko Elo kysyi mielipidekirjoituksessaan (SK 17.8.) kantaani Satakunnan omaan yliopistoon. Satakuntalaisena kansanedustajana luonnollisesti puolustan kaikkia toimia, jotka vahvistavat maakunnan korkeakoulutusta.

Perusteet koulutuksen vahvistamiselle Satakunnassa ovat hyvät.

Koulutustarjontamme on suppeampi moneen muuhun maakuntaan verrattuna. Korkeakoulutuksen lisääminen on avaintekijä Satakunnan kasvulle ja kehitykselle.

Meidän on asetettava tavoitteemme korkealle, mutta muistettava myös se, että korkeakoulutuksen rakenteiden muuttaminen on pitkän aikavälin työtä. Satakunnan korkeakoulutuksen vahvistamiseen tarvitaan myös nopeavaikutteisia toimia, jotka on mahdollista toteuttaa jo lähivuosina.

Siksi olen esittänyt, että tekniikan alan kandidaattikoulutus käynnistetään Porissa, jotta yritysten koulutustarpeisiin voidaan vastata. Puutteet tekniikan alan koulutuksessa ovat pullonkaula teollisuuden kasvulle maakunnassamme.

Päätös tulee tehdä hallituksen budjettiriihessä tänä syksynä.

Omaa yliopistoa pitää tavoitella, mutta kiireellisimmät toimet pitää tehdä jo nykyisten rakenteiden pohjalta.

Matias Marttinen

kansanedustaja (kok)

Rauma